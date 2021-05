Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Namen sind keineswegs Schall und Rauch, da hat sich Goethe in seinem "Faust" schlicht geirrt. Namen sind wichtig, sie implizieren eine Bedeutung, manchmal auch ein Programm. Deshalb wird in einigen katholischen oder orthodoxen Regionen der Namenstag auch mindestens ebenso gefeiert wie der Geburtstag. Am Sonntag, dem Internationalen Museumstag, begeht das Kurpfälzische Museum der Stadt Heidelberg seinen Namenstag – und lädt zu einem vielfältigen Programm ein.

Was wird gefeiert? Vor genau 100 Jahren, am 15. Mai, dem Pfingstsonntag, öffnete die "Städtische Kunst- und Altertümersammlung", wie sie damals hieß, zum ersten Mal unter dem Namen "Kurpfälzisches Museum der Stadt Heidelberg". Der damalige Direktor, Karl Lohmeyer, verkündete mit dem Namen gleichzeitig ein neues Konzept.

Hintergrund Museumsdirektor Frieder Hepp blickt zurück und voraus Dr. Frieder Hepp arbeitet seit 1986 am Kurpfälzischen Museum und ist seit 2002 dessen Direktor. Mit der RNZ hat er über die Vergangenheit des Hauses und über dessen Zukunft gesprochen und ein paar persönliche Vorlieben verraten. Wie haben Sie die Ideen von Karl Lohmeyer [+] Lesen Sie mehr Museumsdirektor Frieder Hepp blickt zurück und voraus Dr. Frieder Hepp arbeitet seit 1986 am Kurpfälzischen Museum und ist seit 2002 dessen Direktor. Mit der RNZ hat er über die Vergangenheit des Hauses und über dessen Zukunft gesprochen und ein paar persönliche Vorlieben verraten. Wie haben Sie die Ideen von Karl Lohmeyer weitergeführt? Neben der regelmäßigen Durchführung von Sonderausstellungen und der wissenschaftlichen Erschließung unserer Bestände beziehen wir auch die Heidelberger Bürgerschaft in die Erweiterung unserer Sammlung ein. Außerdem legen wir, wie bereits Lohmeyer, einen besonderen Schwerpunkt auf die Vermittlung der Kunstwerke im Sinne eines lebendigen Museums. Sie arbeiten seit 35 Jahren am Kurpfälzischen Museum. Gibt es ein Ereignis, das für Sie persönlich besonders außergewöhnlich war? Davon gab es einige. Besonders eindrücklich ist aber die Eröffnung der Marilyn-Monroe-Ausstellung in Erinnerung. Nicht nur weil Gudrun Landgrebe, bekannt aus dem Film "Die flambierte Frau", eine bemerkenswerte Eröffnungsrede hielt, sondern auch weil Oberbürgermeisterin Beate Weber diese Ausstellung als ihre letzte Amtshandlung eröffnet hat. Es war am Abend des 13. Dezember 2006, ein Mittwoch. Frau Weber kam völlig entspannt aus dem Rathaus zu uns, und wir erlebten zusammen mit ihrer Mutter, ihrer Tochter und der Musik von Balsamico einen ausgelassenen Abend bis spät in die Nacht hinein. Im Museum gibt es rund 62.000 Objekte. Welche drei sind Ihre Favoriten? Das Tafelsilber der Kurfürstin Elisabeth Augusta, das Selbstporträt der Elisabeth Vigee-Lebrun und das großformatige Foto einer New Yorker Studentin von Beat Streuli. Blicken wir in die Zukunft: Wo sehen Sie das Kurpfälzische Museum in 100 Jahren? Und welchen Namen wird es dann führen? Wahrscheinlich wird das Kurpfälzische Museum, natürlich als Abkürzung, den Namen einer großen Gönnerin tragen. Es wird als universaler Thesaurus im Verbund mit anderen Museen zu vielfältiger Beschäftigung mit den Sammlungsstücken animieren. Besucher werden noch mehr zu aktiven Nutzern, künstliche Intelligenz wird die gewünschten Originale individuell präsentieren, jeder hat die Möglichkeit, sich unmittelbar mit den Objekten auseinanderzusetzen. Digitale Features und moderne Technologien jenseits der schon bekannten 3 D-Scans und Virtual Reality eröffnen innovative Wege, Kultur und Geschichte Heidelbergs von jedem Ort der Welt aus individuell oder gemeinsam zu erleben. Die Highlights des Museums werden aber die Kolleginnen und Kollegen bleiben, die die Sammlung kenntnisreich entwickeln, fachgerecht erhalten und mit Esprit und Charme immer wieder zu neuem Glanz erwecken können.

Wer war Karl Lohmeyer? Karl Lohmeyer wurde am 21. Januar 1878 in Saarbrücken in einer Kaufmannsfamilie geboren; deshalb begann er nach dem Abitur 1897 eine entsprechende Ausbildung. 1906 ließ er sich als Kaufmann in Heidelberg nieder, studierte aber nebenbei Kunstgeschichte, Geschichte und Volkskunde. 1912 wurde Lohmeyer zunächst Konservator und 1917 erster hauptamtlicher Direktor der "Städtischen Kunst- und Alterthümersammlung". 1933 trat er aus politischen Gründen und gesundheitlich angeschlagen zurück und zog wieder in seine Heimatstadt Saarbrücken. Dort widmete er sich volkskundlichen und kunsthistorischen Forschungen in dieser Region. 1952 ernannte ihn Saarbrücken zum Ehrenbürger, Heidelberg folgte ein Jahr später. Am 8. November 1957 starb der Kunsthistoriker in Saarbrücken.

Wie war das Museum vor Lohmeyer aufgestellt? Grundbestand war die 1879 von der Stadt angekauften Sammlungen von Charles de Graimberg, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts diverse "Alterthümer" zur Geschichte Heidelbergs zusammengetragen hatte: Gemälde, graphische Blätter, Urkunden, Münzen und Medaillen, Waffen, Skulpturen sowie Porzellan aus der weltberühmten Manufaktur Frankenthal. Darunter sind auch die beiden niedlichen Möpse, die das Jubiläumsmotto "Happy HUNDert!" pfiffig illustrieren. Auch der berühmte Zwölfbotenaltar von Tilman Riemenschneider wurde bereits von Graimberg erworben.

Welche Vorstellungen hatte Lohmeyer für die Museumssammlungen? Bei der Umbenennung war "Kurpfalz" schon lange kein territorialer Begriff mehr – die territoriale Neuordnung war mit der Französischen Revolution und den napoleonischen Kriegen eingeleitet und mit dem Wiener Kongress vorläufig abgeschlossen worden. Karl Lohmeyer wollte Kurpfalz als Begriff für einen zusammenhängenenden Kulturraum verstanden wissen. Seine erste Ausstellung widmete er 1912 dem Frankenthaler Porzellan aus Heidelberger Privatbesitz, 1914 folgten Meisterporträts, ebenfalls aus Heidelberger Privatbesitz. 1920 stellte das Museum Werke des in Heidelberg geborenen Malers Wilhelm Trübner aus. Lohmeyer war im Heidelberger Bürgertum gut vernetzt, und es war ihm ein Anliegen, das Museum nicht als elitären Musentempel, sondern als Bildungsangebot für alle zu öffnen.