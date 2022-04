Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Auf die Auswahl kommt es an. Bei jedem Festival. Oder anders ausgedrückt: erst die Plackerei für die Dramaturgie, dann das Vergnügen fürs Publikum sowie die Preisträgerinnen und Preisträger, die am Ende des zehntägigen Heidelberger Stückemarkts gekürt werden.

Am Freitag beginnt der 39. Jahrgang, bei dem sechs deutschsprachige Theatertexte, drei aus dem Gastland Spanien sowie jede Menge Gastspiele präsentiert werden. Ein Fest der neuen Dramatik auf allen Bühnen des Hauses und ein Marktplatz für die Talentsucher aus anderen Theatern, die live vor Ort oder online am heimischen PC beobachten können, welche Themen, Regiehandschriften und künstlerischen Diskurse gerade up to date sind.

Jürgen Popig, der Leitende Dramaturg des Heidelberger Theaters, und der Produktionsleiter Felix Heimbach haben für das diesjährige Festival 81 Stücke gesichtet und ihre Favoriten mit der gesamten Dramaturgie besprochen. "Alles wird jedes Mal sehr seriös geprüft", sagt Popig im Gespräch mit der RNZ und ergänzt mit einem Schalk im Nacken, "aber mein Lieblingstext ist nie dabei." Das läge am streng eingehaltenen Mehrheitsprinzip.

Vorgeschlagen werden die Wettbewerbsbeiträge von Theaterverlagen, Hochschulen, an denen Szenisches Schreiben gelehrt wird, oder von früheren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. "Und beim Gastland trifft ein Scout die Vorauswahl", ergänzt Felix Heimbach, "meist sind es zehn bis zwölf Stücke, die wir dann noch einmal unter die Lupe nehmen." Entscheidend sei in den meisten Fällen der Stückbeginn und jeweils eine Schlüsselszene, die für den Auswahlprozess übersetzt werden.

Fragen der Gendergerechtigkeit, des Rassismus, des Artensterbens oder des Pflegenotstands dominieren in diesem Jahr. "Das ist kein Zufall, erklärt Popig, "denn thematisch ist der Stückemarkt immer ein Spiegel des Zeitgeistes und der jeweils aktuellen gesellschaftlichen Debatten."

Auch Corona wirke sich auf den Festivaljahrgang 2022 aus – nicht durch die Beschränkung der Zuschauerzahl, sondern durch die Sparte Netzmarkt, in der eigens für den Online-Konsum produzierte Vorstellungen gezeigt werden. "Damit hatten wir schon 2021 viel Erfolg", betont Felix Heimbach. "Es waren Zuschauer dabei, die sich in New York, Mali oder Polen ins Stückemarkt-Programm geklickt hatten – als ganz aktive Chat-Teilnehmer. Künstlerisch tun sich in diesem Bereich viele neue Wege auf."

Dies gilt auch für Svenja Viola Bungarten. Mit ihrem 2021 preisgekrönten Stück "Maria Magda" über drei junge Frauen in einem katholischen Internat wird am Donnerstagabend der Heidelberger Stückemarkt eröffnet, Brit Bartkowiak übernimmt die Regie. Der Text sei dem "Horror-Genre verpflichtet", sagte die Autorin der RNZ. Albträume und Spukgestalten treiben in der Gedankenwelt der im Internat versammelten Mädchen ihr Unwesen. Die Programm-Broschüre enthält sogar eine Triggerwarnung: In "Maria Magda" kämen explizite Beschreibungen von Gewalt im Rahmen von Vergewaltigungen und Schwangerschaftsabbrüchen vor, heißt es darin. "Ich habe durch diesen Text gelernt: Ich muss offen wütend sein. Anders geht es nicht", sagt die Autorin über ihr Werk.

Zu entdecken gibt es während des Festivals auch wieder drei Jugendstücke und drei Produktionen in der Kategorie Nachspielpreis. Neue Stücke über den Ukraine-Krieg und den Aggressor Putin finden sich zwar noch nicht auf dem Programm, dafür aber ein Podiumsgespräch über die Frage, wie es weiter geht mit der Kunst in der Ukraine (1. Mai, 11 Uhr, Theater-Foyer). Die Theatermacher knüpfen damit an den Stückemarkt von 2017 an, als die Ukraine Gastland des Festivals war.

Wer diesmal den "Autor*innenpreis" des Stückemarkts und das damit verbundene Preisgeld von 10.000 Euro erhält, entscheidet eine fünfköpfige Jury. Sie trifft auch die Auswahl für den "Internationalen Autor*innenpreis" für einen Beitrag aus dem Gastland Spanien (5000 Euro). Über den Publikumspreis entscheiden die Besucherinnen und Besucher, zu gewinnen gibt es in dieser Kategorie 2500 Euro. Der Jugendstückepreis ist mit 6000 Euro dotiert. Last but not least der Nachspielpreis: "Er richtet sich gegen den Uraufführungs-Hype und unterstreicht die Bedeutung von Zweitaufführungen im Sinne der künstlerischen Nachhaltigkeit", sagt Felix Heimbach. Diese Auszeichnung sei zwar nicht dotiert, aber mit einer Gastspieleinladung ans Deutsche Theater Berlin verbunden. Auch das ist prestigeträchtig.

Info: 39. Heidelberger Stückemarkt, 29. April bis 8. Mai 2022. www.heidelberger-stueckemarkt.de