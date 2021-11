Von Jesper Klein

Heidelberg. Es gibt leichtere Umstände für einen Jobstart. Seit September ist Lukas Henke, der neue Kantor der Johannesgemeinde Neuenheim, nun in Heidelberg. Seine Vorgängerin Beate Rux-Voss war zuletzt nicht mehr im Dienst, die Kirchenmusikerstelle seit Anfang des Jahres vakant. Hinzu kam die Pandemie. Und so lag die Chormusik der Johannesgemeinde im Jahr 2021 brach.

"Wachet auf!" lautet denn auch passenderweise das Motto des ersten großen Konzerts. Es ist ein musikalischer Weckruf, hinter dem ein struktureller Neuaufbau steht. Die Ensembles sollen zusammengeführt werden. Bedeutet: Aus vormals Kantorei und Camerata vocale wird ein neues, noch namenloses Gesangsensemble, ein großer Chor, der das klassische oratorische Repertoire und die Aufgaben im Gottesdienst übernehmen soll. Daneben steht mit dem Figuralchor ein kleinerer Kammerchor für die A-cappella-Musik.

"Es war klar, dass auf chorischer Ebene Umstrukturierungen vorgenommen werden müssen, um die Arbeit zukunftsfähig zu halten", begründet Henke die Neuaufstellung. "Manche chorische Strukturen in der Gemeinde wurden länger verfolgt, als sie vielleicht wirklich tragfähig waren." Es ist eine Herausforderung, und die Gruppen müssen sich erst neu finden. Daraus macht Henke kein Geheimnis. "Chöre sind emotional so aufgeladene Gebilde. Das macht es so besonders, aber teilweise eben auch schmerzhaft, wenn es zu Veränderungen im Sozialgefüge kommt. Ich habe großen Respekt davor, dass die Chöre hier an der Gemeinde meinem Weg gefolgt sind."

Gebürtig in ländlicher Idylle zwischen Bremen und Hamburg, beendete Henke im Sommer sein Studium der Kirchenmusik und Chorleitung in Hamburg. Auch in Heidelberg ist er an der Hochschule für Kirchenmusik mit Lehraufgaben betraut. Dass es ihn vom hohen Norden in die Metropolregion verschlug – auch ein wenig Zufall, nachdem er in Hamburg zwei Mal knapp in Bewerbungsverfahren gescheitert war. Und dennoch: Mit Heidelberg, zum ersten Mal in der Stille des Lockdowns kennengelernt, kann sich Henke identifizieren. Als jung und divers nimmt er die Stadt wahr.

"Ich selbst sehe meinen Schwerpunkt ganz eindeutig in der Chorleitung", sagt Henke zu seinem Profil. Die kommenden Aufgaben versteht er nach der langen Auszeit als Grundlagenarbeit. "Musikalisch ist es unsere Hauptaufgabe, zurückzufinden zu einem gemeinsamen Sound", so Henke. Im Repertoire will er flexibel bleiben. "Kaum ein anderes Instrument oder Ensemble hat so ein großes Repertoire. Unsere Orgelmusik und auch die Chormusik beginnt in der Hochrenaissance und endet in der Gegenwart."

Und so stapeln sich auch Noten für ein zeitgenössisches "Kitsch"-Programm auf seinem Schreibtisch. "Mein Gefühl ist, dass diese Chormusik der Gegenwart sehr aus der Praxis gedacht ist. Sie ist so geschrieben, dass sie den Sängern und Sängerinnen unglaublich locker von der Zunge geht", sagt Henke. Ob er es in Heidelberg umsetzen wird, ist noch unklar.

Für den ersten Probelauf in neuer Konstellation beschränkte man sich auf Bewährtes, mit Werken von Schütz und Brahms sowie Bachs Kantate "Wachet auf, ruft uns die Stimme". Selbst wenn man merkt, dass hier die musikalische Arbeit gerade erst wiederaufgenommen wurde und die der Pandemie geschuldete Anordnung mit den Musikern und Chören auf den Emporen sicherlich keine Optimallösung darstellt, so ist es doch ein wichtiger erster Schritt.

Zwischen Erdenschwere und Adventsglanz bewegte sich das Konzert mit dem Heidelberger Kantatenorchester, das Henke frisch und unkompliziert moderierte und das auch Gesangbuch-Liedgut zum Mitsingen bereithielt. In welcher Form die geplanten Weihnachtskonzerte stattfinden können, wird allerdings die Entwicklung der Pandemie zeigen.