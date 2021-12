Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Hier steht sie, sie könnte anders, bleibt aber als Marketenderin unbelehrbar. Das Publikum, so Bertolt Brechts Intention in seinem 1941 uraufgeführten Stück "Mutter Courage und ihre Kinder", soll anhand dieser Bühnenfigur begreifen, dass ein Sinneswandel und eine fundamentale Kritik am Raubtierkapitalismus des Krieges zu einer höheren Stufe der gesellschaftlichen Freiheit führen kann. Es gab Zeiten, da wurde gespottet über diesen didaktischen Ansatz. Zu oberlehrerhaft, zu sehr im Fundametalmarxismus stecken geblieben, lauteten die Vorwürfe.

Doch Brecht bleibt Brecht. Mit billiger Polemik wird man seinen sprachmächtigen Werken nicht gerecht. Seine "Chronik aus dem Dreißigjährigen Krieg", wie die "Courage" im Untertitel heißt, führten Brecht und seine Frau Helene Weigel nach der Rückkehr aus dem Exil erneut auf den Olymp des Theaters. Das von beiden im Ost-Teil der Stadt gegründete Berliner Ensemble wurde zur bedeutendsten Bühne seiner Zeit. Helene Weigels Planwagen, den sie als Courage in 405 Aufführungen über die Drehbühne zog, kann noch heute in ihrem einstigen Sommerhaus in Buckow (Märkische Schweiz) besichtigt werden. Theaterenthusiasten ehren das hölzerne Ding wie die britischen Royalisten die Kronjuwelen im Tower zu London.

Markus Dietz hat sich für seine Heidelberger "Courage"-Inszenierung den Buckower Planwagen nicht ausgeliehen. Warum auch? Der Versuch wäre sowieso gescheitert, da das gute Stück nicht rausgerückt wird. Außerdem soll und muss sich ein Regisseur von heute von der musealen Brecht-Tradition befreien. Genau das tut Dietz mit seinem teilweise schroffen, aber zur kriegerischen Thematik passenden Zugriff auf den Stoff. Auch musikalisch emanzipiert sich das Heidelberger Team von Paul Dessaus eigentlich sakrosankter Bühnenmusik. Die bänkelsängerisch-verjazzten Melodiebögen des Originals bleiben zwar in Günther Lehrs Arrangements erhalten, aber er und seine drei Band-Kollegen verwandeln ihre Notenschlüssel in Dietriche, mit denen sie sich ganz ungewöhnliche Klangeffekte ergaunern. Gut, dass die Urheberrechtspolizei aus der Hauptabteilung Werktreue die Augen zugedrückt hat bei dieser interpretatorischen Freibeuterei.

Wenn Katharina Quast als Heidelberger Courage mit einem motorisierten Dreirad zu den Schauplätzen des Dreißigjährigen Krieges knattert, um dort auf Gulden und Heller komm raus ihre Geschäfte zu machen, bewegt sie sich in moralisch-ideologischer Hinsicht keinen Millimeter weiter. Und deswegen frisst auch hier der Krieg ihre drei Kinder: die von Sophie Stockinger souverän und packend gespielte stumme Kattrin, den von Simon Schwan als Naivling angelegten Eilif und Benedict Fellmers dynamischen Schweizerkas. "Meine Kinder sind nichts für das Kriegshandwerk", betont die Courage, aber wenn’s ums Geld geht, geht Brechts Titelheldin über Leichen: "Ich laß mir den Krieg von euch nicht madig machen", betont sie. "Es heißt, er vertilgt die Schwachen, aber die sind auch hin im Frieden. Nur, der Krieg nährt seine Leut besser."

Ines Nadlers teilweise zugerümpeltes, grau-blaues Bühnenbild illustriert das Chaos und den moralischen Bankrott des Krieges. Die rechteckige Gitterkonstruktion, die als bühnenfüllender Raumteiler und gelegentlich auch als Videoprojektionsfläche genutzt wird, wirkt besonders dann eindrucksvoll, wenn sie in der Horizontale langsam herabgelassen wird und das Ensemble herab in die Versenkung quetscht. Ein Sinnbild der Kriegsmaschinerie.

Steffen Gangloff ist als Koch die personifizierte Gerissenheit, Simone Förster schlägt aus dem berechnenden Sexappeal der Yvette nicht nur erotisches Kapital und Olaf Weißenberg erweist sich zusammen mit den weiteren Kollegen einmal mehr als routinierter Teamplayer. Vom Premieren-Publikum werden alle kräftig beklatscht.

Und hier noch ein Tipp: Wer die "Courage" besucht, sollte sich auf keinen Fall "Tyll" nach Daniel Kehlmanns Bestseller entgehen lassen. Beide Spielplan-Positionen über den Dreißigjährigen Krieg gehören unbedingt zusammen.