Von Milan Chlumsky

Mannheim. Von Ilja Repin, einem großen Historienmalers Russlands und Lehrer an der Kunstakademie in St. Petersburg, berichtet seine Schülerin Marianne von Werefkin, dass er angeblich schlecht erklären konnte, warum seine Schüler einen bestimmten Malstil wählten. Dafür konnte er ihnen umso überzeugender zeigen, wie sie malen sollten. Nachdem er die Mappe eines hochnäsigen jungen Adepten, der partout bei ihm studieren wollte, gesehen hatte, nahm Repin angeblich ein Blatt Papier in die Hand, knüllte es zusammen, warf es auf den Boden und sagte dem jungen Mann – male es!

Wie die Geschichte weiterging, ist nicht überliefert. Doch sie zeigt, dass für Repin große Kunst ohne die Aufmerksamkeit für kleine Details unmöglich ist, möge es ein hingeworfenes und zerknülltes Blatt Papier sein – oder auch Staub. Dieser ist das große Thema einer imposanten Ausstellung der in Mannheim lebenden Künstlerin Barbara Hindahl, die als Professorin an der Hochschule für Gestaltung in Hannover unterrichtet.

Auch sie erklärt nicht, warum sie aus so wenig beachtungswürdiger Materie wie Staub so schöne und so poetisch-abstrakte Bilder macht. Hindahl überträgt per Hand – in entsprechender Vergrößerung – die bizarren Linien, die flüchtigen Flusen, die Körner und die feinen Härchen fast aus einem Nichts auf eine große weiße Fläche. Es ist ein wenig wie das Negativ eines Fotos, in dem der Staub die größtmögliche Vergrößerung erfahren hat.

Diese Serie ist ein weiteres Segment in Hindahls Auseinandersetzung mit den Randerscheinungen der Zeichenkunst, die sich mal den kleinsten wahrnehmbaren Phänomenen widmet und mal die industrielle und menschliche Leistung miteinander vergleicht. Etwa wenn sie die Unmöglichkeit versucht, die Präzision eines maschinell gedruckten Millimeterpapiers mit der menschlichen Hand wiederzugeben.

Ein dritter Ausstellungsabschnitt in der großen Ausstellung der Mannheimer Kunsthalle ist der Problematik von Fake, Fehldruck und Fälschung gewidmet. Die sogenannte Geisterfotografie ist ein typisches Beispiel hierfür. Barbara Hindahl polt das Verfahren um und zeichnet die Geister anhand alter Fotografien. Auf der anderen Seite gibt es so etwas wie Fehldrucke, wenn beispielsweise ein Drucker Schlieren oder Farbspuren statt Text oder Bild wiedergibt – auch das ein Thema ihrer Arbeit. Und schließlich – auch das gehört hierher – die Trompe-l’Oeil Technik, der täuschend ähnliche Darstellungen produziert, die mit bloßem Auge nicht zu unterscheiden sind. Für den Fall der Fälle bietet die Kunsthalle hier eine Lupe an, damit man sich selbst auf die Suche machen kann.

Die Ausstellung "Fake & Fiction" zeigt einerseits die unterschiedlichen Möglichkeiten der Zeichnung, andererseits die schwierige Unterscheidung zwischen einer Fälschung und einer realen Darstellung – etwa wenn ein Knick im Papier kein wirklicher Schaden ist, sondern ein Bündel fein gezeichneter parallel verlaufenden Linien. Die Schau zeigt eine aufregende Mischung hochpräziser Zeichenkunst, eine Domäne, die wenige so ausgezeichnet beherrschen.

Info: Barbara Hindahl in der Kunsthalle Mannheim bis 1. November. Teilnahme an einer Führung wird empfohlen.