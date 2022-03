Seite an Seite: Dorothea Paschen (links) übergibt des Amt der 1. Vorsitzenden der Gedok Heidelberg an Marion Tauschwitz. Dorothea Paschen wurde auf der Mitgliederversammlung einstimmig zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Foto: Philipp Rothe

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wechsel im Vorstand der Heidelberger Gedok: Nach acht Jahren als Vorsitzende übergab Dorothea Paschen jetzt den Stab an Marion Tauschwitz – auf die Dramaturgin und Schauspielerin folgt die Schriftstellerin. Was schon ein wenig andeutet, wie vielfältig die Künstlerinnenvereinigung aufgestellt ist. Im Gespräch mit der RNZ zog Dorothea Paschen Bilanz und blickt in die Zukunft.

Sie haben in den letzten acht Jahren als Vorsitzende die Aktivitäten der Heidelberger Gedok geprägt. Was waren für Sie die herausragenden Ereignisse?

Als ich den Vorsitz 2014 übernommen habe, war ich kurz vor meinem Ausscheiden im selben Jahr 19 Jahre für Bündnis 90/Grüne im Gemeinderat tätig und dort auch im Kulturausschuss. Diese Erfahrung hat der Gedok viele Türen geöffnet. Während meiner Stadtratstätigkeit hatte die Gedok bereits eine institutionelle Förderung bekommen. Ebenfalls 2014 konnte unsere Galerie in der Römerstraße 22 eröffnet werden. Damit ist ein lang gehegter Traum wahr geworden. So hatten wir endlich einen Raum für Ausstellungen, Performances, spartenübergreifende Aufführungen und literarisch-musikalische Darbietungen, und wir haben für unsere Mitglieder einen festen Treffpunkt. Im selben Jahr fand auch die Bundestagung der Gedok in Heidelberg statt. Eine aufwendige Erfahrung! 2019 haben wir zu unserem 90. Geburtstag ein wunderbares, vielbeachtendes Fest organisiert unter dem Motto "Netzwerkerinnen". Besonders herausragend aber war und ist für mich die Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen aller Sparten, wodurch viele fruchtbare Veranstaltungen und persönliche Erfahrungen entstanden sind.

Wie ist die Gedok bisher durch die Coronazeit gekommen?

Wir mussten unsere Galerie sehr oft schließen und erfinderisch werden. Anfang 2021 haben wir aus dem Programm "Neustart Kultur" Fördergelder bekommen, sodass wir in unserer Galerie vieles verbessern konnten. Das Wichtigste war der Einbau einer Lüftungsanlage für Veranstaltungen, zumal es im Sommer wegen der großen Fenster auch oft sehr heiß war. Es gab kein W-Lan und kein Internet, jetzt können wir viel besser arbeiten und auch streamen.

Der Vorstand wird immer für zwei Jahre gewählt, Sie hatten also vier Amtsperioden. Warum treten Sie nun nicht mehr an?

Wir machen diese Arbeit ja ehrenamtlich, wir haben kein Sekretariat und am Vorstand bleibt doch vieles hängen. Ich habe das all die Jahre wirklich sehr gerne gemacht. Wir sind zur Zeit 110 Frauen, dazu sechs männliche Kunstfördernde verschiedenen Alters, und wir haben ein sehr harmonisches Miteinander. Aber jetzt möchte ich für meine künstlerischen Tätigkeiten mehr Zeit haben und die arbeitsintensive Verantwortung an die nächste Generation abgeben. Christel Fahrig-Holm bleibt ja zweite Vorsitzende, die Kontinuität ist also gewahrt.

Wohin soll die Gedok sich in den nächsten Jahren entwickeln?

Wir werden unsere große Linie, spartenübergreifend zu arbeiten, beibehalten, wollen aber mehr die modernen Medien nutzen und hoffen natürlich auf Zuwachs vor allem von jüngeren Künstlerinnen. Eine Idee ist auch, mehr Workshops anzubieten, vor allen für Jugendliche. Auch soll es mehr Kooperationen zwischen anderen künstlerischen Einrichtungen geben. Die Gedok soll moderner werden.

Wie sieht es mit männlicher Beteiligung aus?

Mitglieder können in allen Sparten weiter ausschließlich Frauen werden, aber Männer können als Kunstfördernde beitreten und sind uns als Gäste und als Akteure sehr willkommen. Wir hatten ja auch schon derartige Veranstaltungen, beispielsweise kürzlich eine literarisch-musikalische Aufführung mit Sonja Viola Senghaus und Rolf Verres.

Sie haben nun mehr Zeit für eigene Aktivitäten. Was haben Sie vor?

Ich möchte wieder mehr schauspielerisch und dramaturgisch arbeiten und habe da auch schon einige Ideen und Angebote, außerdem bleibe ich weiterhin Erste Fachbeirätin für Darstellende Kunst in der Heidelberger Gedok.