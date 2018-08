Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Was bewegt einen Mann im Alter von 34 Jahren, seinen Job zu kündigen, seinen Eltern und der Freundin ade zu sagen, um sich mit seinem Motorrad für ein Jahr auf Weltreise zu begeben? Im fast voll besetzten Heidelberger Gloria-Kino, wo Christian Vogel seinen dabei entstandenen Reisefilm "Egal was kommt" vorstellt, antwortet der Globetrotter, er habe eine Auszeit von seiner Arbeit als freiberuflicher Fernsehjournalist gebraucht. Das Gefühl, in einer angestauten Unzufriedenheit festzusitzen und dabei jenem Traum nachzutrauern, den er seit seiner Jugend hege, komme noch hinzu.

In der sehr persönlichen, gar privaten Ich-Erzählung seines Films bezeichnet der Regisseur dieses Gefühl als "Sehnsucht nach der Welt" und als innere Notwendigkeit, die ihr Bedürfnis nach Freiheit etwaigen Ängsten und Gefahren entgegenstellt. Schließlich erfüllt sich dieses Gefühl für den Reisenden vor allem in der Begegnung mit Menschen.

Dass in der gewaltigen Unternehmung wohl auch ein gewisser sportlicher Ehrgeiz mitschwingt, ergibt sich aus den nackten Zahlen der Tour (de Force): In 333 Tagen hat Vogel 22 Länder bereist und dabei 55.000 Kilometer zurückgelegt. Die körperliche Strapaze und ihre Bewältigung bilden insofern ein gewichtiges Motiv seiner Reise. Das legt schon die Exposition des intimen Roadmovies nahe, wenn der Biker seine mit Gepäck 300 kg schwere BMW aus dem Wüstensand der Mongolei stemmt und unter den Mühen fast verzweifelt.

Zum Korrektiv werden immer wieder die hilfsbereiten Menschen, die er trifft; vor allem aber die Liebe seiner Freundin Miriam Zimmermann, die ihn via Skype aus der Ferne unterstützt und für ihn da ist, als nach einem schweren Unfall in Indien sein Projekt auf der Kippe steht. Es ist nicht leicht, frei zu sein, sagt Christian Vogel einmal - nicht zuletzt über die Gefahr der Selbstüberschätzung. "Ich habe es geschafft, weil andere für mich da waren", resümiert der motorisierte Weltenbummler. Er beginnt seinen Selbsterfahrungstrip in Orlando an der Ostküste der USA, durchquert den nordamerikanischen Kontinent bis Alaska, setzt dann über nach Wladiwostok, um schließlich durch Russland, China, Indien, Pakistan, den Iran, die Türkei und andere Länder bis zum Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlands in Portugal, zu fahren.

Von Vogel überwiegend selbst gefilmt, entsteht dabei ein ziemlich gehetzt wirkendes Potpourri aus Streiflichtern und Impressionen, die im Drama des Unfalls und seiner Folgen kulminieren. Die aufgezwungene Ruhepause lenkt den Blick schließlich auch auf Menschen und Milieus, die den Horizont des Reisenden entscheidend erweitern und ihn im Gespräch mit dem Heidelberger Publikum und natürlich einschränkend resümieren lassen: "Ich habe keine Probleme."

Womit er ausdrücklich meint, dass in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus, der die Angst vor dem Fremden und die Sorge um das materielle Wohl schüre, uns allen ein relativierender, den globalen Kontext berücksichtigender Blick auf das Eigene guttäte.

