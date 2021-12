Von Daniel Schottmüller

Ludwigshafen. Otto Waalkes wetzt jodelnd hin und her, Hagen Rether straft vom Klavierhocker aus die Mächtigen ab und Mario Barth ist halt Mario Barth – "kennste". Aber was genau veranstaltet Hazel Brugger auf der Comedy-Bühne? Bei ihrem Auftritt vor 1000 Zuschauern in Ludwigshafen hat es zunächst den Anschein: gar nicht mal so viel. Nicht, dass die frühere "heute-show"-Korrespondentin nicht auch etwas von humorvollem Körpereinsatz, Politik oder Geschlechtergefechten verstehen würde. Aber erst einmal geht die Schweizerin ihren Auftritt mit einer unleugbaren Lässigkeit an. Ja, wahrscheinlich würde sie nicht mal mit der Wimper zucken, wenn gleich eine Horde Wildschweine durch die Pforten des Pfalzbaus preschen würde. Gut so.

Denn gerade aufgrund dieser Gelassenheit kann sie sich so wunderbar über sich und ihre Mitmenschen amüsieren. Besonders über die "Dütschen" mit ihrem Brot- und Bierfetisch. Während eines Sprachaustauschs in Australien habe sie sich öfter mit deutschen Mitschülern getroffen, erzählt Brugger. Alle fünf seien sich damals einig gewesen, dass es nicht Familie oder Freunde sind, die sie "Down Under" vermissen. Sondern: das gute alte und vor allen Dingen harte Brot aus Deutschland. Hazel Brugger hält sich aber nicht mit Anekdoten auf. Sie denkt weiter. Wahrscheinlich hätten die Mönche des Mittelalters nur deshalb das Bier erfunden, damit sie sich auch in Phasen der Sattheit weiter ihre Lieblingszutaten zuführen können – so die Bruggersche These. Na dann Prost, "auf einen Schluck Brot".

In Ludwigshafen, der "Toilette Deutschlands", einem Ort, der sie an einen Parkplatz erinnere, wie die 28-Jährige charmant feststellt, heizt eher die Pfälzer Schorle die Gemüter an. Das findet die Schweizerin heraus, weil sie den Dialog mit ihrem Publikum forciert. Und wenn sie eine Altenheimleiterin ausquetscht oder sich mit einem Mann über das Thema Metro-Einkäufe verbrüdert, wird deutlich, wieso sie sich schon mit Anfang 20 in die Herzen der "heute-show"-Zuschauer kalauern konnte. Denn so entspannt wie sie über die Bühne schlurft, so schnell ist Hazel Brugger im Kopf.

Es gibt keine Aussage aus dem Publikum, zu der ihr nicht sofort die passende Pointe einfallen würde. Und weil sie sich selbst mindestens genauso gerne auf die Schippe nimmt, verzeihen ihr die Gesprächspartner manche freche Spitze. Tatsächlich ist die 28-Jährige souverän genug, sich sogar mit einem Mädchen und zwei Frauen auszutauschen, die ein überdeutliches Interesse an Bruggers Ehemann vereint. Gemeinsam wird die nächsten Minuten ausgelotet, was den Thomas zur "geilen Sau" macht. Bis der Gatte, Bruggers Ansager und Podcast-Co-Host Thomas Spitzer, für ein Fan-Selfie auf die Bühne gebeten wird.

Vielleicht kommt seiner Frau die kurze Pause gar nicht ungelegen. Schließlich ist sie erst vor wenigen Monaten Mutter geworden. Darum geht es dann auch im letzten Drittel des Programms, in dem Brugger das emotionale Thema Kinderkriegen staubtrocken auf den Boden der Tatsachen herunterholt. Besonders einprägsam: ihre Verwunderung über eine Ärztin, die sich kurz nach der Geburt zum Thema Verhütung austauschen möchte. Als sei nicht klar, dass "dieses Restaurant" vorerst geschlossen ist. Bruggers lakonischer Kommentar: "Wer in den nächsten drei Jahren Pizza will, muss sie sich selber backen!"

Nach eineinhalb Stunden, in denen die Comedienne die Vorzüge kleiner Frauen, die Nachteile imaginärer Ponys und die unterschiedlichen Reaktionen auf die Bezeichnungen "mein Freund" und "mein Mann" erklärt, gibt es eine Zugabe. Vorbereitet hat Hazel Brugger nichts. Stattdessen erkundigt sie sich: "Gibt’s noch Fragen?" Lässiger geht es wirklich nicht.