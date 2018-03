Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Hairspray" machte seinem Namen alle Ehre: Der Vorhang hatte sich noch gar nicht gelüftet, da stieg den Besuchern schon der unverkennbare Geruch von Haarspray in die Nase. Und beim Eingangslied "Good Morning Baltimore" nebelte das Ensemble gleich die ganze Bühne zu. Doch das störte die Besucher im fast ausverkauften Rosengarten nicht. Sie ließen sich verzaubern vom Charme der frühen Sechziger.

"Hairspray" erzählt die Geschichte der molligen Tracy Turnblad (Beatrice Reece) aus Baltimore. Es ist 1962 - die spießigen 50er Jahre sind zwar noch allgegenwärtig, doch die Röcke werden kürzer, die Frisuren höher und man schwingt die Hüften zur Beatmusik. Tracy und ihre Freundin Penny sind Fans der "Corny Collins Show", in der Teenager die neusten Tanzschritte zeigen.

Tracy ist verliebt in Link Larkin, den Sonnyboy der TV-Sendung, die von einer Haarsprayfirma gesponsert wird. Als eine Tänzerin ausfällt, gibt es ein Casting. Tracy wittert die große Chance. Ihre ebenfalls ziemlich füllige Mutter Edna (Uwe Kröger) ist besorgt, dass man Tracy aufgrund ihres Gewichts auslachen könnte.

Doch Tracys Tanzkünste und ihre natürliche Art sichern ihr einen Platz in der Show. Die fiese Produzentin Velma van Tussle (Isabel Varell), setzt jedoch alles daran, um Tracy loszuwerden, denn sie will mit der Show ihre hübsche, aber talentfreie Tochter Amber zur "Miss Teenage Hairspray" zu machen.

Die Figur der Tracy widerspricht in wunderbarer Weise dem Schlankheitswahn. Hinzu kommt Tracys gutes Herz und ihr Gerechtigkeitssinn. Sie setzt sich dafür ein, dass in der Show auch schwarze Teenager mittanzen können - im rassistisch geprägten Baltimore ein Skandal.

Die ernste Komponente verleiht dem Musical eine angenehme Tiefe, der textlich ein besonderer Wortwitz gegenübersteht, der es in die deutsche Übersetzung geschafft hat. Das Musical, welches 2002 am Broadway Premiere feierte, basiert auf dem gleichnamigen Film von 1988. In Deutschland wurde das Musical 2009 durch die Kölner Produktion mit Meite Kelly in der Hauptrolle bekannt. 3000 Dosen Haarspray sollen in der Spielzeit verbraucht worden sein.

Ganz schon viel? "Hairspray" lebt von dem "ganz schön viel". Die aktuelle Inszenierung von Katja Wolff, die unter anderem bei "Heiße Zeiten" und "Höchste Zeit" Regie geführt hat, ist schrill und rasant, die Kulissen sind pink, die Frisuren abenteuerlich toupiert und die Kostüme quietschbunt. Mutter Edna wird stets von einem Mann verkörpert.

Musicalstar Uwe Kröger gab in Fatsuit und Kittelschürze eine wunderbare Edna. Überhaupt das ganze Ensemble, allen voran Beatrice Reece, agierte stimmlich auf hohem Niveau. Besonders viel Applaus gab es für Gospelröhre Monica Lewis-Schmitt als Motown-Diva Motormouth Maybell.