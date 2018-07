Von Heribert Vogt

Heidelberg/Stuttgart. Sprungbrett Heidelberg - das trifft auf den Dirigenten Cornelius Meister (38) wahrlich zu. Denn nachdem er am Neckar von 2005 bis 2012 Generalmusikdirektor gewesen war, zündete weiter Stufe um Stufe seiner internationalen Karriere.

Bereits während der Heidelberger Zeit wurde er 2010 zugleich Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien (RSO). Und nun ist Meister als Generalmusikdirektor an die Staatsoper Stuttgart und zum Staatsorchester Stuttgart gewechselt.

Dort gibt er unter der neuen Intendanz von Viktor Schoner zum Saisonstart am Samstag, 29. September, am Pult seinen Einstand als neuer Generalmusikdirektor: Er dirigiert die Neuinszenierung von Richard Wagners Oper "Lohengrin".

Aber damit nicht genug: Zudem ist Cornelius Meister seit 2017 auch Erster Gastdirigent beim Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Tokyo. Im Jahr 2016 gewann er mit "Peter Grimes" den International Opera Award für die beste Produktion der Saison.

Außerdem dirigierte er 2017/18 Konzerte bei den Salzburger Festspielen, am Teatro alla Scala Mailand, in der Kölner Philharmonie, in Wien, Tokio und Shanghai. Als Operndirigent ist er präsent beim Glyndebourne Festival, an der Wiener Staatsoper sowie in Antwerpen. Und 2018/19 soll sein Debüt an der Metropolitan Opera New York folgen.

Im Vorfeld der kommenden Saison wendet sich der Stuttgarter Opernintendant Schoner jetzt mit folgenden Worten an das Publikum. "‚Nie sollst du mich befragen, nie Wissens Sorge tragen, woher ich kam der Fahrt‘: Lohengrins verstörend absolutes Frageverbot ist uns Anlass, in der Saison 2018/2019 Fragen zu stellen - philosophische, naive, persönliche.

Es ist der Versuch, gemeinsam mit Ihnen, den Künstlerinnen und Künstlern, dem ganzen Ensemble des Hauses und dem neuen Generalmusikdirektor Cornelius Meister die komplexen Zusammenhänge unserer Gegenwart mit der wunderbaren Kunstform Oper zu erforschen; der Versuch einer Differenzierung - auch als Reaktion auf vereinfachende Antworten."

Intendant Schoner will dabei auf der großen Tradition des international renommierten Hauses und seinem Vorgänger Jossi Wieler aufbauen. So wurde die Oper häufig zum "Opernhaus des Jahres" in Deutschland gewählt, zuletzt 2016.

Mit der Wagner-Oper "Lohengrin", die soeben auch bei den Bayreuther Festspielen auf dem Programm stand, wurde im Jahr 1912 das Große Haus in Stuttgart eingeweiht. Bei der nun bevorstehenden Neuinszenierung führt der ungarische Regisseur Árpád Schilling Regie, die Ausstattung stammt von Raimund Orfeo Voigt (Bühne) und Tina Kloempken (Kostüme).

Schilling, Voigt und Kloempken geben bei dieser Produktion ebenso ihre Hausdebüts an der Staatsoper Stuttgart wie der neue Chordirektor Manuel Pujol, der die große Chorpartie mit dem Staatsopernchor Stuttgart erarbeitet hat.

Der gebürtige Hannoveraner Cornelius Meister debütierte bereits mit 21 Jahren an der Hamburgischen Staatsoper. Es folgten Einladungen an die Bayerische Staatsoper München, die Deutsche Oper Berlin, die Semperoper Dresden, das Theater an der Wien, das New National Theatre Tokyo, die San Francisco Opera und die Royal Danish Opera. Seit 2012 dirigiert er an der Wiener Staatsoper, seit 2014 am Royal Opera House Covent Garden London und seit 2015 am Teatro alla Scala Mailand.

Zusätzlich zu den Wiener Abonnementkonzerten im Musikverein und im Konzerthaus dirigiert Meister das RSO Wien auf Tourneen in Asien und Europa. Sämtliche Konzerte werden im Radio und im Internet, teilweise auch im Fernsehen, übertragen. Regelmäßig erscheinen CD-Einspielungen.

Der inzwischen vielfach preisgekrönte Cornelius Meister studierte Klavier und Dirigieren in Hannover bei Konrad Meister, Martin Brauß und Eiji Oue sowie am Mozarteum Salzburg bei Dennis Russell Davies, Jorge Rotter und Karl Kamper. Bereits 2007 wurde er für das "Beste deutsche Konzertprogramm" und seither mehrfach für seine Education-Projekte ausgezeichnet. Als Pianist trat Cornelius Meister in Europa und den USA auf und leitete Klavierkonzerte von Grieg, Liszt, Gershwin, Beethoven und Mendelssohn vom Flügel aus.

