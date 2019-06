Von Bernd Zegowitz

Frankfurt. Mit Menotti ist es wie mit Cidre, man trinkt und trinkt, wird dabei aber nicht fröhlicher. Mit Maderna dagegen ist es wie mit einem Aperol Spritz. Nach einem Glas ist man freudig gestimmt und lässt sich in den Abend hineingleiten. Die Oper Frankfurt serviert erst den Cidre und dann den Aperol, spielt vor der Pause im Bockenheimer Depot Gian Carlo Menottis einstmals überaus erfolgreiches "The Medium" und danach Bruno Madernas "Satyricon".

Menottis neoveristisches Stück hat seine Qualitäten, auch wenn sich der Komponist oft in Floskelhaftes flüchtet, weil er seiner eigenen Sprache nicht zu trauen scheint, und dann wie Brutalo-Strawinsky oder Pasta-Puccini klingt. Nikolai Petersen dirigiert den Menotti mit kleinem Orchester klug zurückgenommen und sehr akkurat. Und das tut gut, weil Hans Walter Richters Inszenierung ein bisschen zu viel erzählt.

Die Geschichte um Madame Flora, die Séancen abhält, dabei selbst mit einer Geistererscheinung konfrontiert wird und darüber die Kontrolle über sich und ihre Kleinfamilie verliert, lebt zwar von der grandiosen Spielwut der Sängerdarsteller, allen voran Meredith Arwady als Flora, verliert darüber aber ein wenig den Schwebezustand des Numinosen.

Ganz anders ist Nelly Dankers "Satyricon"-Inszenierung. Sie unterläuft die Erwartungen, spielt mit ihnen, übertreibt maßlos. Was da an phallischem Obst und Gemüse alles aufgefahren wird, überrascht selbst eingefleischte Vegetarier. Im Hause des Emporkömmlings Trimalchio findet nämlich ein Abendessen statt, in dessen Verlauf die ganze Dekadenz des Hausherrn und seiner Gespielen vorgeführt wird und in dessen Folge Ersterer seine eigene Beerdigung inszeniert.

Wer die antike Romanvorlage von Petronius nicht gelesen hat, kennt den Autor aus der "Quo Vadis"-Verfilmung oder zumindest die Erzähleinlage der Witwe von Ephesos, die sich über den Tod ihres geliebten Gatten doch relativ schnell hinwegtröstet. Maderna unterlegt die Nicht-Handlung mit einer witzigen, gar nicht angestaubten Musik, die von Gluck über Wagner bis Puccini alles zitiert, was dem Opernbesucher lieb und teuer ist. Dass keine einzige Note von ihm selbst sei, ist natürlich Koketterie. Die 16 Nummern und fünf elektronischen Einspielungen des Stückes können zwar beliebig miteinander verbunden werden, doch muss jede Regisseurin einen gangbaren Weg finden. Danker verpackt die Gesellschaftskritik bunt, locker und flockig auf einer Art Laufsteg, gebaut von Kaspar Glarner, in den Kostümen von Cornelia Schmidt.

Peter Marsh regiert das Fest nicht nur stimmlich, sondern dominiert es auch mit seinem goldenen Glitzerbadehöschen, das nicht jeder tragen kann. Und Simone Di Felice bereitet es hörbar Vergnügen, sich im musikalischen Kauderwelsch der Partitur zu bewegen. Uns auch.

Info: Oper Frankfurt; Kartentelefon: 069 / 212.494.94 ; die nächsten Vorstellungen am 20., 22., 24., 27., u. 29. Juni. www.oper-frankfurt.de