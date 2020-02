Von Manfred Bechtel

Von der Handschuhsheimer Tiefburg bewegte sich am Samstag ein kleiner Trupp, versehen mit allerlei Gerätschaften, das Mühltal hinauf. Ziel: die Steinzeit. An einem nicht mehr genutzten Weinberg am Rand des Tals machte die Horde Halt, um "ganz kurz zu bereden, was wir vorhaben": Musikinstrumente der Steinzeit wollten sie herstellen, oder wie es der Titel der Exkursion formulierte: Es ging "Zu den Anfängen der Archäomusik".

Eingeladen hatte die Gesellschaft zur Förderung Prähistorischer Archäologie "Archae-Nova", die damit auch ihr gepachtetes Gelände für experimentelle Archäologie einweihte. Die Führung auf dieser Zeitreise hatte Dr. Clemens Eibner übernommen. Der Wiener ist Archäologieprofessor im Ruhestand mit Spezialgebiet Urzeitlicher Kupfererzabbau. Diesmal aber ging es nicht um die harte Arbeitswelt, sondern um die Anfänge der Musik. Als erstes standen Gefäßflöten auf dem Programm. Sie sind leicht herzustellen: Man nimmt eine Tonkugel, etwa so groß wie ein Tischtennisball, und drückt mit dem Daumen vorsichtig ein Loch hinein. Wenn am oberen Rand der Ton zu reißen droht, hilft Spucke. "Dann versuche ich noch, dass ich das Mundstück so schnabelartig hinbekomme", erklärte der Professor – und schon kann man dem Instrument den ersten Ton entlocken. "Durch die Lippenstellung alleine kann man die Tonhöhe variieren." Damit das gute Stück auch hält, wird es später in einer Erdgrube gebrannt.

Schon in der Steinzeit erklang die Panflöte – wie auch bei der Exkursion „Zu den Anfängen der Archäomusik“.

Die nächste Stimme im Steinzeitorchester spielten die Rohrflöten: Da ist die Panflöte; für verschiedene Töne gibt es verschieden lange Bambusstäbe. Will man stattdessen auf nur einem Rohr eine kleine Melodie spielen, dann braucht es Grifflöcher.

"Ab wann gibt es Musikinstrumente?", fragte der Steinzeitlehrer in die Runde, und da keiner so recht sicher war, beantwortet er die Frage selbst: "Die Flöten, die gut belegt sind, gehören in das ,Aurignacien‘, das zwischen 40.000 und 30.000 Jahren vor heute ist." Damals wurde ein Instrument mit einer vibrierenden Zunge nach dem Prinzip der Klarinette aus einem Krähenfuß hergestellt. Berühmt ist auch die Geißenklösterle-Flöte aus dem Flügelknochen eines Schwans, gefunden bei Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis.

Der Gefäßflöte einen Ton entlocken: Prof. Eibner bläst es vor.

Wer schon einmal eine Schnur durch das Loch eines Lineals gezogen hat, um das Ganze wie ein Propeller im Kreis sausen zu lassen, der hat das "Schwirrholz" gespielt. Der Steinzeit-Musikant musste dazu allerdings das Loch im "Lineal" erst selbst bohren. Er tat das mit einem spitzen Feuerstein mit scharfen Kanten, was womöglich nicht ohne Verletzung ablief. Als steinzeitliches Heftpflaster wurde ein Spitzwegerichblatt auf die Wunde gelegt. Der Mann aus dem Eis, der Ötzi, hatte dagegen zwei Stück Birkenporling dabei. Die Wissenschaft vermutete zunächst, er habe sich mit dem Pilz einen Rausch verschaffen wollen. Aber das "Schwammerl" ist sehr saugfähig, hat antibiotische Wirkung und diente ihm zur Wundversorgung.