Von Matthias Roth

Sie stammt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Eberbach und begann früh mit dem Zeichnen. "Es gab da nicht viel zu tun, und so zeichnete ich", sagt Elsbeth Lang im Gespräch. Das Zeichnen ist heute noch die Basis ihrer künstlerischen Arbeit. Derzeit stellt sie in der Gedok-Galerie in der Heidelberger Weststadt aus.

Vom kleinen, ja winzigen Format (etwa Streichholzschachteln) bis zum großen Wandbild in Acryl, am Beginn steht meist eine Linie: "Ich kritzle oft vor mich hin, ohne dass ich vorher wüsste, was nachher dabei herauskommt." Dazu benutzt sie Tintenroller oder Tusche. Da sie sich sehr mit Aktmalerei und Porträts auseinandergesetzt hat, entstehen häufig figürliche Strukturen, Menschenmassen oder Menschenketten. Beim genaueren Hinsehen erkennt man plötzlich Gesichter, Füße oder einen gehobenen Arm, etwa bei den fünf schmalen Hochformaten, die zusammen eine Gruppe bilden.

Aber auch bei einer scheinbar völlig freien Arbeit wie "Das wahre Ich" (2019), bestehend aus zwei schmalen Hochformaten, glaubt man, bei längerem Hinsehen Figurenfragmente ausmachen zu können, sieht Augen, Brüste oder Hinterteile. Löst man sich von dem Bild, verschwinden die Eindrücke wieder.

Ein Spiel mit der Wahrnehmung, das Elsbeth Lang, die heute in Schriesheim lebt, auch bei Großformaten durchaus experimentell nutzt. Etwa in dem Dipty-chon "Monta" (2019), das an einen französischen Küstenort am Atlantik erinnert. Da ist das Grau der Felsen, das Blau des Meers, und man sieht eine Brücke oder Treppe. Darunter leuchten kräftige Farben hervor, die nun an die Ränder gedrängt erscheinen, übermalt und beinah versteckt. Doch über allem tanzt eine geschwungene, kraftvolle Linie, die letztlich fast alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Elsbeth Lang macht keine exakten Pläne, wenn sie ein Bild beginnt. Sie lässt intuitiv die Hand machen, was die Hand will; meist ist es die linke. "Ich war Linkshänderin, bin dann aber umerzogen worden. Heute kann ich beides, links und rechts zeichnen, aber links etwas unbeholfener als mit der anderen Hand. Das gefällt mir, das macht die Linie lebendig." Ihr Lehrer Hans Köhler habe stets gesagt: "Lebendig ist wichtiger als richtig", und das beherzigt sie bis heute. Auch von Pjotr Skroban und Patrick Marques erhielt sie Unterricht. Seit 1980 widmet sie sich intensiv der Kunst.

Wie sie darauf kam, Würfel zu bemalen? Sie sind etwa so groß wie ein Zauberwürfel oder ein moderner Lautsprecher und sind an fünf Seiten bemalt, wenn sie an der Wand hängen, und an sechs Seiten, wenn sie auf einem filigranen Stab wie eine Skulptur aufzustellen sind. "Ich weiß nicht mehr: Sie waren einfach da und warteten darauf, bemalt zu werden", antwortet sie. Ein Schreiner habe ihr geholfen, welche herzustellen, die sie mit Leinwand bespannen konnte.

Ihr Zeichnen und Malen geht hier in die Dreidimensionalität, ohne die Fläche zu verlassen. Die Linien gehen um die Ecken herum und verbinden die einzelnen Quadrate miteinander. Zahlreiche solcher Würfel liegen gestapelt im großen Schaufenster der Galerie: Sie fordern den Betrachter heraus, um die Ecke zu denken.

Elsbeth Langs Titel sind oft lapidar. Ihre Bilder mit Menschenketten oder Menschentrauben nennt sie einfach "Leute, Leute". Dass man dabei an die Flüchtlinge denken könnte, die 2015 in langen Märschen nach Bayern kamen, stört sie nicht, aber beim Zeichnen habe sie nicht daran gedacht. Sie mag ihren Bildern keine "Botschaft" mitgeben, sondern sie offenlassen für jede Art der Assoziation. Immer höre sie Musik beim Malen, Klassik oder Jazz. Das sei ihre Inspirationsquelle. Alles andere entstehe von selbst. Gehört nicht Mut dazu, das Seeleninnere einfach so aufs Papier strömen zu lassen? "O ja, viel!", sagt sie. "Manchmal komme ich mir bei einer Ausstellung vor, als wäre ich nackt."

Info: Elsbeth Lang in der Gedok-Galerie Heidelberg, Römerstraße 22, bis 22. Juli.