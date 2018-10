Von Susann Behnke-Pfuhl

Mannheim. Nach einer Veranstaltungsreihe der Galerie Zephyr in Mannheim über das Leben der Menschen in Litauen und seinen Bezügen zur deutschen Nachkriegsgeschichte folgt nun ein unvermutet jäher Blickwechsel. 2018 ist 100 Jahre nach der russischen Revolution und wie den Tagesfeuilletons zu entnehmen, der 200. Geburtstag des großen Wirtschaftstheoretikers Marx. Da passt die Beleuchtung des Zustandes der altkommunistischen Parteien anhand ihrer Büros in Russland, Italien, Portugal, Nepal und Indien durch den niederländischen Fotografen Jan Banning (Jahrgang 1954). Ihm war es dabei ein Anliegen zu zeigen, ob es noch Anhänger der ursprünglichen Idee des Kommunismus gibt. Damit befindet er sich durchaus im Trend, erneut auf marxistische Ideen einzugehen oder sie gar als Wegweiser in der krisenhaften Umwelt von heute zu sehen.

Rührend sitzt die erste Sekretärin Valentina Gelperina in ihrem einsamen Büro im Bezirksamt Kirov, vor sich Informationsstapel, links die Hammer und Sichel-Fahne, rechts die Büste von Lenin. Wer das noch nicht wusste: Die kommunistische Partei hat momentan 13 Prozent Stimmenanteil in Russland, ist die zweitstärkste Partei. Rechts daneben das vielleicht interessanteste Bild der Ausstellung: Konspirativ sitzen zwei Frauen und drei Männer in einer gemütlichen Runde in einem Dorf weit im Westen Russlands zusammen, Obst, Kaffeegedecke und Wodka vor sich auf dem Tisch, draußen das unbeschreiblich dämmrige Licht des Nordens. Die Unterhaltung ist angeregt, die Personen mit einem Blitzkegel dramatisch beleuchtet. Spot auch auf Stalin, dessen Gipskopf aus einer Ecke milde herabschaut. Das irritiert den Betrachter schon. Stalin, der in den 1930er Jahren für die Säuberungen in Russland und den Gulag verantwortlich war, wirkt befremdlich. So geht es dann weiter: Man sieht viel zu große Ölschinken von Marx oder den anderen Idolen in zu kleinen Büros stehen, dazu das übliche Beiwerk von roten Wimpeln, Fahnen und Brokattüchern. Das Beschwören gescheiterter Utopien und ihrer Ideen erscheint überflüssig. Die fast romantische Darstellung der Altkommunisten und ihrer Büros verharmlost die negativen Auswirkungen des früheren Realsozialismus.

Die Fotografien über die kommunistischen Büros in Nepal und Indien sind aufschlussreich: Im indischen Bundesstaat Kerala hat die Partei seit langem Fuß gefasst und ist mit in Regierungsverantwortung, in Nepal sind sie regierungsstärkste Partei. Blicke und Gesten der Protagonisten sind siegesbewusst. Den Bildern über die Parteibüros in Italien kann man die besondere Stimmung dieses Landes entnehmen. Eine Außenaufnahme zeigt einen malerischen Winkel Venedigs, eine leere Taverne wird durch ein Che Guevara-Poster zum Politbüro.

Des Weiteren wird noch Bannings Serie über Strafjustizräume gezeigt, die an die Fotografien von Taryn Simon denken lassen, die sich oft illegal Zugang zu geheimen oder unbekannten Orten verschaffte. Herrschaftsbilder von Stammesführern aus Ghana ergänzen die Ausstellung, deren Mittelpunkt der Fotograf selbst ist, wie es heißt "als dienender Künstler".

Info: Galerie Zephyr der Reiss-Engelhorn-Museen im Mannheimer Bassermannhaus C4, 9. Geöffnet Di.-So. 11-18 Uhr. Bis 13. Januar.