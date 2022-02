Von Jesper Klein

Heidelberg. "Krass, jetzt hängt’s tatsächlich." Zwei Jahre lang hat Gülay Keskin an ihrer neuen Ausstellung "Atem" gearbeitet. Seit Beginn der Pandemie hangelte sich die Fotografin mit dem Projekt durch die für sie schwierige Phase. Zeitweise zweifelte sie daran, dass es je zu einem Abschluss kommen würde. Jetzt ist die Fotoserie, die Menschen mit vielfältigen Masken zeigt, in ihrem Atelier in der Heidelberger Altstadt zu sehen.

Mit diesem unmittelbar vom Coronavirus hervorgebrachten Thema richtet Gülay Keskin den Blick auf eine vergangene, fast schon vergessene Phase der Pandemie. Medizinische Masken waren rar und Nähanleitungen für einen Schutz aus Stoff gefragter denn je. Auch die Berliner Modedesignerin Marion Obergfell-Selg, mit der sie die Ausstellung gemeinsam konzipierte, steckte mitten in der Produktion von Stoffmasken, als die Idee für "Atem" im Frühjahr 2020 geboren wurde.

Alte Knöpfe, Tablettenhülsen, goldene Sicherheitsnadeln. Die für "Atem" produzierten Masken sind aus ganz unterschiedlichen Materialien hergestellt. Der gemeinsame Nenner: Das Tragen ist überaus unbequem, berichtet Marion Obergfell-Selg, die die Masken selbst testete. Eine erinnert an eine Gasmaske, andere könnten auch von Superhelden getragen werden. "Die Masken machen auf den Atem aufmerksam und bringen zum Ausdruck, was der Atem für jeden von uns bedeutet", sagt Keskin. Es gehe dabei weder um die bloße Funktionalität, die heute bei den medizinischen Masken im Vordergrund steht, noch um das rein dekorative Element. Jede Maske erzählt eine Geschichte.

Die in Izmir geborene Fotografin eröffnete 2001 ihr Fotoateliers in der Heidelberger Hauptstraße, ehe sie in die Heiliggeiststraße umzog. Dort befindet sich ihr "Atelier für Kunst-Fotografie" noch heute. "Die Richtung war absolut die richtige", blickt Keskin zurück auf ihre Anfänge in Heidelberg, als die gelernte Fotografin mit Meistertitel in die künstlerische Fotografie wechselte. In ihren Arbeiten setzt sich Keskin mit sozialen Themen auseinander und richtet den Blick auf Einzelschicksale. Es geht um Krebserkrankungen oder Gefängnisaufenthalte. Ihre Fotos wurden bei zahlreichen großen Ausstellungen in der Region gezeigt, oft sind sie in sozialen Einrichtungen zu sehen.

Die Pandemie habe zunächst Panik bedeutet. Absagen folgten auf Absagen. Vier Mal wurde ein Projekt zum Thema Pflege verschoben. Die geplante Feier zum 20-jährigen Bestehen des Ateliers ist noch immer aufgeschoben. In dieser "bedrohlichen Ruhe", wie Keskin es beschreibt, entstanden die Maskenbilder als eine Art Zusammenfassung der vergangenen zwei Jahre. Sie halfen bei der Verarbeitung der "kollektiven Atempause". Nach der Vernissage an diesem Samstag soll die Ausstellung auch in Berlin und an anderen Orten gezeigt werden.

Info: Vernissage "Atem" am 5. Februar 17-21 Uhr, Heiliggeiststraße 25, danach Termine auf Anfrage