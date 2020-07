Von Heide Seele

Heidelberg. Diesmal wird etwas ganz Neues geboten, denn die aktuelle Ausstellung im Heidelberger Forum für Kunst stellt eine Beziehung her zu den Steinkreisen der Lakota-Indianer im Südosten von Kanada. Wer sich in dieser Region nicht auskennt – und das wird wohl bei den meisten Besuchern der Fall sein – erfährt, dass es dort Myriaden solcher Phänomene in allen Größen gibt. Erstaunlicherweise haben sich an diesem besonders reizvollen Projekt nur Frauen beteiligt, und Kristina Hoge, die einmal mehr die Eröffnungsrede hielt, wartete mit wertvollen Informationen auf, die wichtig sind für das Verständnis der Arbeiten.

Die Steinkreise symbolisieren Lebenszyklen und damit zugleich auch gesellschaftlich intendierte Wertvorstellungen. Die Zyklen orientieren sich an Himmelsrichtungen, von denen es bei den Lakota nicht vier, sondern sieben gibt. Die Vernissagegäste erfuhren, dass der Osten für die Geburt und eine aufstrebende Energie steht, der Süden für die volle Blüte des Lebens, der Westen für Abschied, Verlust und die Vergänglichkeit, der Norden für Tod und Leere, gleichzeitig aber auch für den Übergang zum "neuen Samen", also zum Osten.

Die drei weiteren "Himmelsrichtungen" greifen die dritte Dimension auf. Der Besucher erkennt, wie viel Philosophie in diesem Glauben steckt, und er kann gut nachvollziehen, dass es für die Künstlerinnen nicht leicht gewesen ist, sich hier einzufühlen. Eröffnungsrednerin Hoge bescheinigte den sieben Damen, mit Leib und Seele dabei gewesen zu sein. Ihre Arbeiten regen zum Nachdenken an, befassen sie sich doch mit Leben und Tod und thematisieren damit zugleich das triste Phänomen der Vergänglichkeit.

Luitgard Borlinghaus präsentiert "Die Liegende" gleich zweimal, denn sie malt die Dame in Eitempera und widmet ihr dazu auch eine Skulptur. Damit greift sie einerseits den Gedanken des Einswerdens menschlicher Körper auf, verweist dazu aber auch auf die Erdverbundenheit. Bei Lynn Schoenes "Elevation 1" in Eitempera auf Papier fällt eine bewusste Schlichtheit auf, dies gewohnt sanft und fein. Roswitha Josefine Pape, die das Thema "Wasser" thematisiert, wartet dagegen bei ihrem großformatigen Druckstock, der den fast dramatischen anmutenden Titel "frei sein" trägt, mit einer Arbeit auf, die zur Kontemplation anregt, und von ihr sind auch die kleinformatigen Holzschnitte, die sie koloriert.

Vera Schneider bevorzugt die von zahlreichen Künstlern benutzten Acryl-Mischtechniken auf Leinwand. Sie tragen zweimal die mehrfach deutbare Bezeichnung "abgetaucht" – und dies im Selbstbewusstsein suggerierenden Groß-format 120 x 160 cm. Dazu belegt sie auch ihre Fähigkeit auf dem Sektor Fotografie. Sabine Geierhos, von deren Arbeiten es sogar einen Film gibt, der zeigt wie ihre Bilder zustande kommen, dokumentiert, wie anziehend Amerikas Süden sein kann, wenn die Hitze leuchtet.

Claudia Urlaß widmet sich in ihren Zeichnungen, die sich etwa mit der "Inneren Leere" befassen, dem Phänomen "Zeit" – dieses deutet sie als einen anstrengenden Arbeitsprozess. Und die libanesische Künstlerin Anima Nour Yassine ist mit zwei Installationen vertreten, die auf poetische Weise Naturphänomene wie das Wasser oder den leuchtenden Himmel aufgreifen. Diese Mixed-Media-Objekte sind aus Acryl, Papier, Stoff, Drähten, Glas und Wolle gefertigt.

Info: Forum für Kunst Heidelberg, Heiliggeiststraße 21; bis 9. August. Geöffnet Di-Do, 14 bis 18 Uhr.