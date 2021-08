Mannheim. (RNZ) Freunde elektronischer Musik dürfen sich auf das Fortland Festival freuen, das an drei Tagen vom 27. bis 29. August auf dem Gelände des Nachtmarkts am Stromwerk stattfindet. International bekannte und regionale Künstler sorgen für Festivalstimmung und legen insgesamt über 24 Stunden elektronische Musik auf.

Zur Festivaleröffnung am Freitag wird das Line Up von Felix Kröcher angeführt. Für den geborenen Frankfurter, der seine Karriere im U60311 begann, ist Mannheim wie ein Heimspiel. Seit vielen Jahren spielt er regelmäßig auf Events des Hafen49, beim Time Warp Festival oder im ehemaligen Loft Club. Neben weltweiten Tourneen hört man ihn unter anderem in seiner Radiosendung bei Sunshine Live.

Samstags startet das Event bereits um 14 Uhr mit Künstlern wie Cuebrick, Moestwanted und den Ostblockschlampen. Das deutschlandweit bekannteste Mann/Frau DJ- und Produzenten-Duo spielt regelmäßig auf Mainstages von Festivals wie dem Parookaville, dem Electric Love Festival oder dem SonneMondSterne-Festival. Ihre Songs werden auf Labels wie Spinnin’Records und Universal Music veröffentlicht und von internationalen Künstlern wie David Guetta, Tiësto und Martin Garrix gespielt.

Für den Würzburger DJ Pappenheimer ist Musik nicht nur ein Hobby, sondern Teil seines Lebens. Mit seiner Eventreihe "Abfahrt” erreichte er deutschlandweite Bekanntheit und steht seit vielen Jahren auch International im Rampenlicht. Seine melodischen und treibenden Techno-Sets erklingen zum Abschluss am Sonntag.

Info: Mannheim, Freitag, 27. August, ab 18 Uhr, Samstag, 28. August, ab 14 Uhr, Sonntag, 29. August, ab 16 Uhr, Nachtmarkt am Stromwerk. Karten ab 5 Euro plus Gebühr unter www.fortlandfestival.de.