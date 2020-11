Zusammen unterwegs: Félix und Édouard in „À l’abordage“. Foto: The Party Film Sales

Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg/Mannheim. Zwei französische Sommerfilme im Programm des 69. Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg überschneiden sich in ihren Bewegungen zwischen Paris und dem sonnigen Süden. Dabei verteilen sich die Hoffnungen und Versprechungen gleichmäßig auf die Sehnsuchtsorte. Was bei Tag in frischen Farben leuchtet, verschluckt die Nacht mit trostloser Kühle.

Während in Guillaume Bracs heiterem Roadmovie "À l’abordage" ("All Hands on deck") eine unfreiwillige Fahrgemeinschaft von der Hauptstadt aus nach Die an der Drôme aufbricht, reist in Anna Cazenave Cambets "umgekehrtem" Coming-of-Age-Film "De l’or pour les chiens" ("Gold for Dogs") ein junges Mädchen ihrer Sommerliebe nach Paris hinterher.

Ihr Name bedeute "Stern" sowie "diejenige, die etwas verbirgt", sagt die kaum 18-jährige Esther (Tallulah Cassavetti) einmal. In den Sommerferien jobbt sie als Eisverkäuferin in den Landes an der südwestfranzösischen Atlantikküste und hat eine intensive Sexbeziehung zu dem kellnernden Jean (Corentin Fila). Während für den attraktiven Frauenhelden die junge Esther eine unter anderen ist, verliebt sich die Tagebuchschreiberin ernsthaft in ihren Verführer. Obwohl Esther merkt, dass sie von Jean betrogen und ausgenutzt wird, kann sie nicht anders, als ihn anzuhimmeln und ihm hinterher zu reisen. Die junge Frau wirkt allein, verloren und schutzbedürftig; das verstärkt sich noch, als sie in Paris von ihrem vermeintlich Geliebten abgewiesen wird und schließlich ziel- und orientierungslos in einem Kloster-Asyl landet.

Auch Félix (Éric Nantchouang) folgt unaufgefordert seiner Sommerliebe Alma (Asma Messaoudene), mit der er eine Nacht in einem Park an der Seine verbracht hat. In Guillaume Bracs behutsam entwickeltem Film "À l’abordage" macht er sich zusammen mit seinem besten Kumpel Chérif (Salif Cissé) als Mitfahrer im Auto des unsicheren Muttersöhnchens Édouard (Édouard Sulpice) auf den Weg ins südöstliche Alpenvorland. Die gegensätzlichen Typen bilden ein ungleiches Trio und begegnen sich mit Vorbehalten. Während Félix provoziert und prahlt und Édouard sich wenig zutraut, wirkt der besonnene Chérif zwischen ihnen immer wieder ausgleichend.

Konfrontiert mit ihren Hoffnungen und Enttäuschungen müssen sie sich bald ganz neu zueinander verhalten. Mit einem halbdokumentarischen Stil beobachtet Brac sehr einfühlsam die Verhaltensweisen seiner Figuren. Sein ebenso berührender wie für das gesellschaftliche Zusammenleben relevanter Film ist ein Lob der Menschlichkeit. Gegen Vorurteile wirbt er vorbehaltlos für Verständnis und Anteilnahme.

Beides hat auch die nach sich selbst und nach einem Platz im Leben suchende Esther in Anna Cazenave Cambets beeindruckend gestaltetem Langfilmdebüt "Gold for dogs" nötig. Dabei wird eine junge, unglückliche Nonne, die sich vor dem Leben in ein Schweigegelübde geflüchtet hat, zu ihrer zunächst distanzierten Begleiterin. Nach einem poetisch-tiefsinnigen Monolog wird sie aber auch zu einer Mittlerin, die Esther veranlasst, die Liebe in sich selbst zu entdecken und aus der klösterlichen Enge hinaus ins Offene, zurück ans Meer zu streben.

Info: Beide Filme sind online noch verfügbar bis Montag, 23. November: www.expanded.iffmh.de