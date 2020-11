Von Wolfgang Nierlin

Heidlberg/Mannheim. Weit ist die Landschaft unter den tief hängenden, dunklen Wolken auf der Fahrt von Mexiko nach Albuquerque in den USA. Umso härter wirkt der Kontrast, wenn die alleinerziehende Lucía (Martha Reyes Arias) mit ihren kleinen Söhnen Max und Leo (die Brüder Maximiliano und Leonardo Nájar Márquez) dort in einer ziemlich abgeranzten, vermüllten und überdies überteuerten Einzimmerwohnung Quartier beziehen.

Aber sie haben keine Wahl, wenn sie mit ihrer Hoffnung auf ein besseres Leben dem amerikanischen Traum näherkommen wollen, der für die Kinder von Disneyland verkörpert wird. Und so müssen sich die Jungen in ihrem trostlosen Wohnraum isolieren, während die Mutter auf Jobsuche geht und zunächst Arbeit in einer Textilfabrik findet. Zusammen stehen sie dann oft am Fenster und blicken sehnsuchtsvoll nach draußen auf eine Umgebung, die den Traum von einem freieren Leben kaum erahnen lässt.

Die eingegrenzte Perspektive der Kinder auf diese fremde, potenziell gefährliche Welt ist zentral in Samuel Kishi Leopos preisgekröntem Film "Los Lobos" ("Die Wölfe"), der beim Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg im Programm des Kinderfilmfests läuft. Ihr aufgezwungener Aufenthalt im Apartment, der einem von der Mutter diktierten Regelkatalog unterliegt, berührt sich mit der Aussicht auf Freiheit und Bewegung.

Auf sich allein gestellt, vertreiben sich die Kinder die Zeit mit erfinderischen Spielen und Vokabellernen, wobei ein alter Kassettenrekorder zu einem wichtigen Kommunikationsinstrument wird. Außerdem zeichnen sie Figuren auf die Wände. In Animationssequenzen zum Leben erweckt, imaginieren die Brüder so eine andere Wirklichkeit. Einmal, nach einem sehr heftigen Streit mit ihrer Mutter, überschreiten die beiden Brüder schließlich tatsächlich die Schwelle nach draußen.

Das bleibt nicht ohne Folgen. Einfühlsam und mit einem sehr aufmerksamen Blick auf Details schildert Samuel Kishi Leopo das kindliche Erleben, das wiederum von eigenen Erfahrungen des mexikanischen Regisseurs inspiriert wurde. In Streiflichtern auf die ausbeuterische Arbeitswelt im Niedriglohnsektor sowie durch dokumentarische Porträts von Menschen, die in der Nachbarschaft der Kinder leben, entsteht zugleich ein Bild vom migrantischen Leben in den USA.

Dass dieses neben vielen Schattenseiten auch lichte Momente der Gemeinschaft und Solidarität kennt, zeigt der Film trotz aller Härten immer wieder und ohne Sentimentalität. Leopos Film ist großes, fein ausbalanciertes Kino, das direkt an die Wirklichkeit anknüpft. Einmal sehen wir Lucía in einem großen Warenlager, wo sie nach Feierabend in ihrem Zweitjob putzt. Vor den mächtigen Warentürmen ist der Mensch ganz klein, während der frontale Kamerablick am Ende der Lagergasse eine übergroße amerikanische Flagge erfasst. Vielleicht ist der Traum unerreichbar, aber er ist noch nicht ausgeträumt.

