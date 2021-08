Von Wolfgang Nierlin

Ludwigshafen. "Wir sind wieder da", überschreibt Intendant Michael Kötz sein Grußwort zum 17. Festival des deutschen Films, das vom 1. bis 19. September traditionsgemäß auf der Parkinsel in Ludwigshafen am Rhein stattfindet. Zwar ist die Corona-Pandemie, die im vergangenen Jahr die Veranstalter der beliebten Filmschau an lauschigem Ort zu empfindlichen Einschränkungen zwang, nicht vorbei, doch ist ein optimistisches Aufatmen über das erhoffte Ende der Krise deutlich vernehmbar. Nach Monaten erzwungener Isolation scheint das auch nicht verwunderlich. Schließlich sei, so Kötz, der "Mensch ein Herdentier", das andere Menschen brauche, um sich in ihm zu spiegeln und dabei selbst zu begegnen. Insofern versteht sich das Ludwigshafener Filmfestival als populärer Treffpunkt für Menschen, die bereit sind, auf der Leinwand und im Kinozelt dem fremden Anderen zu begegnen, um neue Erfahrungen zu machen.

Möglichst niedrigschwellige Zugänge dafür schafft in diesem Jahr ein ziemlich prall gefülltes Programm aus insgesamt 74 Filmen, die in jeweils zwei Zelt- und Open Air-Kinos gezeigt werden. Eingeteilt in die etwas unscharf mit "Klassisch", "Stilbewusst" und "Eigenwillig" überschriebenen Rubriken, liefert die Auswahl ein ziemlich buntes Potpourri deutschen Filmschaffens der vergangenen zwei Jahre, wobei es sich dabei sowohl um Kino- als auch um Fernsehproduktionen handelt.

Außerdem sind mit Filmen wie etwa "Auf der Couch in Tunis", "Die schönsten Jahre eines Lebens", "Mein Liebhaber, der Esel & Ich", "Der Rosengarten der Madame Vernet" oder auch "La vérité – Leben und lügen lassen" einige erfolgreiche Produktionen des internationalen Arthouse-Kinos zu sehen. Neben den traditionellen Publikumsgesprächen runden im Rahmenprogramm eine "Filmakademie für alle", eine "Weinprobe mit Film" sowie sogenannte "Spontanvorführungen" für besonders nachgefragte Filme das populäre Angebot ab.

In diesem breitenwirksamen Sinne dürfte auch Anca Miruna Lazarescus Eröffnungsfilm "Endlich Witwer – For-ever young", der gleichzeitig in drei Kinos gezeigt wird, eine möglichst große Schnittmenge bedienen. Die mit Joachim Król und Martina Gedeck prominent besetzte Fortsetzung der Tragikomödie "Endlich Witwer" schickt den titelgebenden Helden in seinem Wohnmobil Richtung Marokko auf den Spuren vormaliger Träume und Ideale. Doch zunächst landet er auf dem Bauernhof früherer Freunde und Kampfgefährten. Eine alte Liebe im Gefühl einer neuen Freiheit erwacht; und auch der Widerstand gegen einen benachbarten Umweltsünder von anno dazumal ist noch nicht ganz erloschen. Dazu passt, dass das Festival mit den Dokumentarfilmen "Unser Boden, unser Erbe", "Wer wir waren" sowie "The green wall" Beiträge versammelt, die sich auf engagierte Weise mit Umwelt- und Klimafragen beschäftigen.

Im Mittelpunkt der Filmschau steht allerdings der Wettbewerb, in dem insgesamt 17 Filme um den Filmkunstpreis Ludwigshafen konkurrieren, der von einer dreiköpfigen Fachjury, bestehend aus der Producerin Claudia Landsberger, der Dramaturgin Liane Jessen und dem Schauspieler Rainer Bock, in drei Kategorien vergeben wird. Unter den Anwärtern auf diese Preise finden sich etwa die gerade im Kino veröffentlichten Filme "Fabian oder der Gang vor die Hunde", von Dominik Graf nach einem Roman von Erich Kästner gedreht, Franziska Stünkels bereits beim Filmfest München ausgezeichnetes Stasi-Drama "Nahschuss" oder auch Maria Schraders KI-Film "Ich bin dein Mensch" über die Beziehung zwischen einer Wissenschaftlerin und einem Androiden. Mia Maariel Meyers sehenswertes Sozialdrama "Die Saat" wiederum zeigt, wie eine Familie unter wachsendem äußerem Druck in eine existenzielle Krise gerät.

Unter den meisten Filmen des Programms können die Festivalbesucher auch in diesem Jahr den Rheingold Publikumspreis bestimmen. Claudia Michelsen und Ulrich Mattes werden im Rahmen feierlicher Gala-Abende jeweils mit dem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet. Außerdem gibt es an den Vor- und frühen Nachmittagen wieder ein Kinderfilmfestival, das für die jungen Filmfreunde mit insgesamt sieben Filmen aufwartet. Das "Festivalfinale" mit Ehrengästen und den Preisträgern rundet schließlich bei freiem Eintritt das Festival des deutschen Films ab.