Von Marco Partner

Mannheim. Der Wu-Tang Clan prägte in den 90ern den East-Coast-Sound und hob das Rap-Genre auf eine neue Ebene. Zwei Dekaden lang war Eva Ries die Musik- und Tourmanagerin der New Yorker Rapper, dabei hatte sie mit Hip-Hop eigentlich gar nichts am Hut. Nun hat die gebürtige Mannheimerin ihre Anekdoten mit Method Man, RZA und Co. zu Papier gebracht. Im Interview verrät die 59-Jährige, die heute als Hochschuldozentin für Psychologie tätig ist, wie sie sich Respekt bei "ihren neun Jungs" verschaffte, was sie vom Wu-Tang Clan gelernt hat, und warum sie anfangs nicht an den Erfolg der Gruppe glaubte.

Frau Ries, Sie kamen im Herbst 1993 in die Gunst, als eine der Ersten überhaupt das Debütalbum "Enter the Wu-Tang (36 Chambers)" noch vor der Veröffentlichung zu hören. Sie sollen geweint haben, aber nicht vor Freude.

Nein, eher aus Verzweiflung. Ich hatte gerade meinen Job als internationale Marketingmanagerin in New York angenommen und zuvor schon Rockbands wie Nirvana, Aerosmith oder Guns n‘ Roses vermarktet. Das war meine Musik, Hip-Hop habe ich gar nicht gemocht. Dann bekam ich ein Tape von dieser obskuren Band aus Staten Island, die ich in Europa vermarkten sollte. Der Sound war minimalistisch, die Texte gewalttätig und sexistisch. Das meiste hatte ich damals wegen des Slangs überhaupt nicht verstanden. Ich fragte mich, wer das kaufen soll.

Eva Ries (59). Foto: Ivo Klujce

Tatsächlich wurde es eines der größten Rap-Alben aller Zeiten und der Wu-Tang Clan legendär. Wie war denn Ihre erste Begegnung mit den Gangster-Rappern?

Sie haben mich nur kurz gegrüßt, und sich dann wieder abgewendet. Ich konnte mir ihre Namen wie Masta Killa oder Ghostface Killah nicht merken und verwechselte sie zunächst. Erst eine chaotische Fotosession brach vielleicht das Eis. Die Jungs sind groß und haben jedem Angst eingejagt, sie waren wie eine Rasselbande. Aber ich bin selbst gelernte Fotografin und habe mich eingemischt. Ich bin aufs Set, habe sie am Kragen gepackt und vor der Hohlkehle zurechtgerückt.

Haben Sie sich so Respekt verschafft? Einige der Musiker hatten ja bereits Zeit im Gefängnis verbracht.

Ich glaube, sie dachten eher, ich wäre verrückt. Angst hatte ich keine, ich wusste ja, worauf ich mich einließ. Für mich war es eine Streetgang, Kriminelle aus dem Ghetto, die alle ein langes Vorstrafenregister hatten. Ich wusste, dass ich bei solchen Leuten total ehrlich sein muss. Wenn ich versucht hätte zu bluffen, hätten sie das sofort durchschaut.

War es ein Vorteil, dass Sie als weiße, deutsche Frau quasi als Exotin gesehen wurden?

Als Mann wäre es wohl viel schwieriger gewesen, weil es da eher Rivalitäten gegeben hätte. Sie hatten auch Respekt, weil ich aus einem ganz anderen Umfeld kam und einen anderen Lebensstil hatte. Für sie war ich wie eine Art Princess Diana zum Greifen. Ich war außer Konkurrenz und eigentlich keine Bedrohung.

Gerade die erste Europa-Tournee soll Sie und die Gruppe richtig zusammengeschweißt haben.

Die Jungs waren plötzlich außerhalb ihrer Komfortzone, zum ersten Mal raus aus ihrem kleinen Umfeld aus Armut, Drogen und Gewalt. Auf einmal waren sie in Europa, wo alle weiß waren. Das war für sie zunächst ein Schock. Sie machten doch Musik für ihre Black Community, sie hatten nicht damit gerechnet, dass ihr Publikum auf einmal weiß sein soll. Ich habe ihnen gezeigt, dass sie viel mehr Geld verdienen, wenn sie Fans in Deutschland, Holland oder auch Japan haben. Aber die Touren waren auch sehr chaotisch: Konferenzräume oder Garderoben wurden zerstört, in den Hotels hatten wir oft Telefonrechnungen von 20.000 D-Mark pro Nacht.

Waren Sie eher Musik- oder Krisenmanagerin?

Zweiteres (lacht). Es war angewandte Sozialarbeit. Ein Kollege sagte mal zu mir, ich wäre die bestbezahlte Bewährungshelferin von New York. Ich musste tatsächlich Anträge stellen, sodass zum Beispiel Ol‘ Dirty Bastard trotz seiner Bewährungsstrafe das Land für eine Tour verlassen darf.

Sie haben tiefen Einblick in die Familiengeschichten der Crew erhalten. Kam es umgekehrt auch mal zur Begegnung zwischen Ihren Eltern und dem Wu-Tang Clan?

Ja, mit dem Tourbus sind wir einmal nachts durch die Altstadt von Ladenburg gefahren, um mich bei meinen Eltern abzusetzen. Für die Jungs waren diese Fachwerkhäuser wie aus einer Märchenwelt. Masta Killa hatte meiner Mutter am Flughafen auch einmal eine Wu-Tang-Jacke geschenkt, in der sich noch ein "Souvenir" befand: Einen stark riechenden Brocken Haschisch hatte er in der Jackentasche vergessen!

Nach Ihrer Zeit beim Wu-Tang Clan haben Sie in den USA Psychologische Beratung studiert. Selbsttherapie?

Das nicht. Aber ich wollte das, was ich jahrzehntelang in der Praxis beobachtet und gelernt habe, endlich einmal in die Theorie einordnen können.

Was haben Sie denn genau vom Wu-Tang Clan gelernt?

Das man manchmal richtig dreist sein und sein Ding durchziehen muss. Ich sage eher "Ich kann es!" statt "Ich traue es mir nicht zu". Ich habe gelernt, die falsche Zurückhaltung abzulegen. Gerade für Frauen, die meist dazu neigen, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, ist das immens wichtig.

Info: An diesem Freitag, 18. März, stellt Eva Ries ihr Buch "Wu-Tang Forever" ab 20 Uhr in der Mannheimer Alten Feuerwache vor, Ende April im Karlstorbahnhof Heidelberg.