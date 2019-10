Das Carla Bley Trio am Mittwochabend auf der Bühne des BASF-Feierabendhauses: Links die Komponistin am Flügel, in der Mitte ihr Ehemann, der Bassist Steve Swallow, rechts Saxofonist Andy Sheppard - nicht im Bild der Schlagzeuger Billy Drummond. Foto: Rinderspacher

Von Klaus Welzel

Ludwigshafen. Da steht sie vorne auf der Bühne im BASF-Feierabendhaus. Sehr schmal, sehr schwarz gekleidet, grau das Haar. Das schmale Figürchen viel unsicherer als noch wenige Minuten zuvor am Flügel. Und wenn Rainer Kern, der hyperkreative Festivalchef, ihr gleich einen sehr großen Blumenstrauß überreichen wird, dann fragt man sich: Schafft sie mit diesem Riesengebinde den Weg über fünf Stufen nach unten? Raus aus dem Konzertsaal? Raus aus dem Scheinwerferlicht? Das kann kaum gutgehen.

Doch zuverlässig wie schon die zwei Stunden zuvor geleitet sie ihr Ehemann, der Bassist Steve Swallow, an der Hand hinweg über die Treppenhindernisse. Er scheint sie regelrecht zu tragen. Kein Wunder. Der Jüngere (79) war ja seit jeher für die Ältere (83) die Stütze des Lebens. Und so, wie Swallow der "Grande Dame" Carla Bley hier Sicherheit gibt, so bildet auch sein sanftes Bassspiel ein unerschütterliches Fundament für die zarten, fast zittrigen Tastenexperimente der sichtbar in die Jahre gekommenen Komponistin und Künstlerin.

Dem gut 1000-köpfigen Publikum wurde bei der Eröffnung des 21. Enjoy Jazz Festivals einiges abverlangt. Nicht nur, aber auch, weil die Auftaktveranstaltung erstmals nicht in Heidelberg stattfand (die Stadthalle ist ja nicht verfügbar). Dann schließt sich an den halbstündigen Redemarathon auch noch ein sehr unaufgeregtes Kammerspiel an. Kein Vergleich zu den dynamischen Eröffnungskonzerten der letzten Jahre.

Zu Bley und Swallow gesellt sich der Saxofonist Andy Sheppard - und das Trio bietet zwei elegische Nummern, von denen die erste "Life goes on" verspricht, aber in ihrer fast halbstündigen Darbietung jegliche Lebensfreude vermissen lässt. Die zweite Komposition nannte Bley "Beautiful Telephones", weil dies die erste Bemerkung von Donald Trump gewesen sei, als er vor zwei Jahren in Begleitung der Presse zum ersten Mal das Oval Office betrat.

Ein Präsident, dem bei einem solchen Termin nur Oberflächlichkeiten einfallen - eine Steilvorlage für eine pfiffige musikalische Interpretation. Doch leider klingelt auch hier nichts auf der Bühne. Die winzigen akustischen Anleihen aus der amerikanischen Nationalhymne können das Manko nicht aufheben, dass der originellen Namensgebung Einfallslosigkeit folgt.

Zum Glück ist der Eröffnungsabend zweigeteilt. Als nach der Pause der Schlagzeuger Billy Drummond die Stöcke in die Hand nimmt, bekommt der Bebop endlich Schwung. Das Bühnengeschehen wie ausgewechselt, das Publikum begeistert. Und auch den Musikern scheint es mehr Spaß zu machen, für andere Menschen zu spielen, als nur für sich selbst. Begeisterung kann ja auch keine Einbahnstraße sein.

Als Zugabe gibt das Quartett "Utviklingssang" zum Besten. Eine große Komposition von Bley aus dem Jahr 2013, die vom Gründer des ECM-Labels, Manfred Eicher, produziert wurde. Skandinavischer Folk, wie ihn Jan Gabarek nicht besser zu Jazz hätte veredeln können. Ein leises Summen und Säuseln, das noch über Stunden als Enjoy-Jazz-Soundtrack in der hintersten Ecke des Gehirns verharrt. Grandios. Zwar werden nicht viele Zuhörer gemerkt haben, dass mit diesem Schlussakkord der 50. Geburtstag des ECM-Labels auf sehr feine Weise gewürdigt wurde. Aber Kunst besteht nun einmal aus mühsam zu dechiffrierenden Anspielungen. Ansonsten wird sie langweilig.

Wie kündigte doch Karin Heyl, Kulturverantwortliche bei der gastgebenden BASF, zuvor an: Das Festival steht dafür, Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Mit dieser Zugabe wurde der Auftakt dann kurz vor dem Zieleinlauf diesem Anspruch doch noch gerecht.

Jetzt geht es weiter. Sieben Wochen lang. Wobei das Programm an sich äußerst mutig und progressiv zusammengestellt wurde. Es werden 80 Veranstaltungen vergehen, mit 276 Künstlern aus 28 Ländern, ehe am 16. November eine weitere Pianistin aus dem Hause ECM den Jazzreigen beendet: Die Griechin Eleni Karaindrou wird mit großem Orchester im Mannheimer Nationaltheater auftreten. Ein Vergleich dürfte sich lohnen.