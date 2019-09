Von Stefan Otto

Mannheim. Wer erinnert sich noch an Erkan & Stefan? Das "voll krass konkret" radebrechende, vorgeblich deutsch-türkische Komiker-Duo hatte besonders zu Anfang dieses Jahrtausends großen Erfolg auf der Bühne, im Fernsehen und im Kino. Zwölf Jahre waren die beiden anschließend völlig von der Bildfläche verschwunden. Nun sind sie wieder zurück. Ihr Tourneestart im Mannheimer Capitol bewies: Erkan & Stefan "Live 2019" ist ein Comeback, das niemand braucht.

"Wir sind krass nervös", gesteht Erkan zu Beginn der Premiere. "2001 waren wir schon mal hier", erinnert sich Stefan im Capitol. Bald 20 Jahre sind seitdem vergangen. Eine lange Zeit, die auch an Berufsjugendlichen nicht spurlos vorübergeht. "Der Stefan ist so alt, wenn er in den Spiegel schaut, ist noch schwarz-weiß", stellt Erkan in der charakteristischen Ausdrucksweise fest. "Wo ist dein Sixpack hin?" möchte er wissen und beantwortet sich die Frage gleich selbst: "Ich weiß, steht jetzt in Kühlschrank."

Tatsächlich sehen die beiden, wenigstens von Weitem, noch genauso aus wie früher: Stefan im Trainingsanzug, mit einem Handtuch über der Schulter und steifer Basecap auf dem Kopf, sein Partner Erkan mit Wollmütze und Bling-Bling-Namenskette. Sie sind die sehr schlichten Typen geblieben, die sie einmal waren und damit inzwischen längst aus der Zeit gefallen. Man wird sich erinnern: Es gab einen Grund, warum das Duo 2007 Schluss gemacht hat. Nach zehn Jahren auf deutschen Comedybühnen, drei Kinofilmen und zwei eigenen Fernsehshows galten die beiden bereits damals als Auslaufmodell. "Der Erkan ist so alt, sein Sperma wird in Yps-Heften als Urzeitkrebse verkauft", meint Stefan dem angemessen.

Tatsächlich sind Architekt John Friedmann, der den Halbtürken Erkan, und Jurist Florian Simbeck, der den "Alman" Stefan spielt, mittlerweile 48 Jahre und geben immer noch die pubertierenden Halbstarken, deren Gedanken allein um Sex, Bunnies (Frauen), die Playstation und "Respect" in der "Hood" (neudeutsch für das Ansehen im eigenen Viertel) kreisen.

Friedmann und Simbeck imitieren den Jargon junger Eingewanderter, beschimpfen sich "Du Kartoffel!" oder "Du Himbeer-Shisha!", machen Peniswitze, versuchen sich gegenseitig an den Hodensack zu greifen und gehen sich und den Zuschauern nur auf die Nerven. Die Witze, über die man heute lacht - das haben sie sträflich übersehen - sind doch längst andere geworden. Komiker mit Migrationshintergrund wie Abdelkarim oder Osan Yaran, ja ganze Ensembles wie RebellComedy oder die Datteltäter, artikulieren sich mittlerweile selbst.

Nur ganz zaghaft versuchen Erkan & Stefan sich der Gegenwart anzunähern. "Es ist voll komplizierter geworden, es kennt sich hart keine Sau mehr aus", meint Stefan angesichts neumodischer Genderfragen, MeToo, Plastikmüll und E-Mobilität. Erkan verwechselt Chihuahua- mit Chia-Samen und stellt der Klimabewegung "Fridays for Future" ein unbeholfenes "Samstags für Ferrari" entgegen. Comedy sei "wie Ficken und Fahrradfahren", meint er. "Das verlernst du nicht."

Was aber früher schon nicht besonders witzig war, ist es heute erst recht nicht. Auch nach einigen werbenden Auftritten in den Medien, in "Volle Kanne", "Genial daneben" oder der "NDR Talk Show" und nur einen Tag nach Veröffentlichung der neuen Single "Ehrenmann" wollten in "Ehrenmannheim" nicht einmal 250 Besucher die einstmals so erfolgreichen Comedians sehen.