Von Matthias Roth

Leise tuckert der Dieselmotor. Ein laues Lüftchen weht, mehr Fahrtwind als richtige Brise. "Flaute", weiß Kapitän João António Almeida, auch wenn einige Passagiere es für möglich halten, dass das Segel sich blähen würde und man den Dieselkraftstoff sparen könnte. "Glaubt ihr wirklich?", fragt der Kapitän in die Runde und blickt etwas mürrisch. Sein Ton ist plötzlich gereizt. Es scheint fast, als befürchte er, die Mannschaft könnte meutern wollen. "Versuchen wir es!", ruft einer laut vom Achterdeck, und viele stimmen ihm zu. "Nun gut", gibt Almeida sich geschlagen, "wie ihr wollt."

Hintergrund Anreise: Direktflug ab Frankfurt/Main nach Funchal/Madeira mit Tuifly, Lufthansa oder Condor, ca. 3,5 Stunden. Übernachten: Quinta Splendida in Caniço. Die ehemalige Plantage mit Herrenhaus und modern eingerichteten Studios oder Ferienwohnungen liegt in einem botanischen Garten zentral im alten Ort Caniço. Zwei Restaurants, zwei Bars. Großer Pool. [+] Lesen Sie mehr Anreise: Direktflug ab Frankfurt/Main nach Funchal/Madeira mit Tuifly, Lufthansa oder Condor, ca. 3,5 Stunden. Übernachten: Quinta Splendida in Caniço. Die ehemalige Plantage mit Herrenhaus und modern eingerichteten Studios oder Ferienwohnungen liegt in einem botanischen Garten zentral im alten Ort Caniço. Zwei Restaurants, zwei Bars. Großer Pool. Deutschsprachige Rezeption. Zirka zwei Kilometer bis Caniço-Baixa mit Strandpromenade, Bademöglichkeit, Tauchclub. Ausflüge: Santa Maria de Colombo Segeltrips, mehrmals täglich ab Hafen Funchal. Erwachsene 35, Kinder (4-12 Jahre) 17,50 Euro. Info und Buchung: Marina do Funchal, Telefon 0351291220327 oder an der Anlegestelle. www.santamariadecolombo.com Weinfest: vom 25. August bis zum 8. September findet auf Madeira ein Weinfest statt - mit Musik, Handwerksausstellungen, Paraden und Wein-proben. Live-Weinlese am 7. September im Süden der Insel, bei der Besucher sich am traditionellen Stampfen der Weintrauben beteiligen können. Auch in Funchal gibt es Veranstaltungen rund um den Wein. www.visitmadeira.pt. Lesetipps: > Christoph Columbus. Dokumente seines Lebens und seiner Reisen. 2 Bände, Sammlung Dietrich. Leipzig 1991. > Susanne Lipps, Madeira. Reise-Taschenbuch, Dumont Reiseverlag, aktualisierte Auflage 2018, 17,99 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Er stellt den Motor ab. Eine Rauchwolke entweicht über die ruhige See vor der Küste von Funchal. "Segel hissen!", weist er seine Leute an, und die machen sich an der Takelage zu schaffen, lösen Knoten und Seile. Das große quadratische Rahsegel entfaltet sich träge, rechts und links ziehen die Männer ruckartig, damit es ganz aufgeht. Aber es hängt nur schlaff herunter, bläht sich kaum.

Seit die Karacke keine Fahrt mehr macht, ist das laue Lüftchen völlig zum Erliegen gekommen und lässt das vielleicht 80 Quadratmeter große Stück Stoff mit dem großen roten Kreuz des portugiesischen Christusordens nur ein bisschen flattern. Totale Flaute. Wie der Kapitän schon sagte.

Christoph Columbus schrieb am 26. Dezember 1492 in sein Logbuch: "Die Santa Maria ist ein schwerfälliges Schiff und für Entdeckungsreisen nicht geeignet." So ein Lüftchen jedenfalls bewegt sie nicht vom Fleck, das wissen nun alle, die an Bord dieses originalgetreuen Nachbaus jenes Schiffs sind, mit dem Columbus Amerika entdeckte.

Und nicht nur das: Seit das weiße Tuch so lasch an der Rah hängt, fängt der ganz Rumpf an zu rollen oder zu geigen, wie erfahrene Segler das nennen: Mit Musik hat es wenig zu tun, aber umso mehr mit irrem Geschaukel. Luv und Lee, hin und her wippt das ganze Schiff, dass es einen kaum auf den Füßen hält.

"Keine gute Idee, bei Flaute die Segel zu setzen", schmunzelt Kapitän Almeida und lässt zum Trost Kaffee und Kuchen kredenzen, nur traditionsgemäß ohne Kaffee. Dafür wird der Honigkuchen mit Madeira-Wein gereicht. Und ja, das hilft gegen die leichte Seekrankheit, die einen da befällt, mitten im Atlantik. Alle haben schließlich ein Einsehen, und so wird das Segel wieder eingeholt und der Dieselmotor gestartet. Ein lehrreiches Manöver.

Vier Mal am Tag, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, sticht die Santa Maria vom Hafen der Inselhauptstadt aus in See und fährt ein paar Meilen nach Osten oder Westen (je nach Wind) die Küste entlang. Es geht bei diesem Ausflug weniger um Entfernungen, die zurückgelegt werden, als vielmehr um das Gefühl, mit einem Segler von 1490 zu fahren, der 1998 von Robert Wijntje bis auf die heute nötigste technische Ausstattung - eben auch einem Dieselmotor - weitgehend originalgetreu nachgebaut wurde: 22,30 Meter lang, sieben Meter breit, 98 Tonnen schwer. Dick und wuchtig kommt einem das vor, jedenfalls nicht schnittig und elegant.

Fünf Segel mit insgesamt 192 Quadratmeter Fläche trugen diesen kleinen Kahn über den Atlantik, als noch nicht klar war, was sich hinterm westlichen Horizont genau verbirgt. 39 Mann Besatzung nahm Columbus mit auf seinem Hauptschiff, 26 waren es auf der Pinta und 24 auf der Niña.

Jetzt waren auf der Santa Maria etwa 30 Gäste an Bord, die gesittet an der Reling saßen oder sich in der Bar kühle Getränke mixen ließen, sowie drei professionelle Seeleute. Kaum vorzustellen, wie es ist, wenn wirklich Wind aufkommt oder Sturm und Regen peitschen: Unter Deck wird es da gleich richtig eng zwischen Fässern mit Trinkwasser und Vorräten für ein Jahr, worauf Columbus bestanden hatte. Tatsächlich dauerte es dann nur circa zehn Wochen, bis man auf Land traf. Es war nicht die einzige falsche Berechnung, die der berühmte Entdecker angestellt hatte, dessen winzige Kajüte im Heck ebenso wie der Mannschaftsraum weitgehend original nachgebildet ist. Nur die Navigation, der Hilfsmotor, die Toiletten und die Bar sind modern.

Columbus’ viel zu kleine Vorstellung vom Erdumfang war ein Grund gewesen, weshalb die Portugiesen seinem Plan, den Seeweg nach Indien im Westen zu suchen, misstrauten. Sie wussten, und behielten Recht, dass die Erdkugel weit umfänglicher sein muss, als ihnen dieser Italiener aufzuschwatzen versuchte, der dann unter spanischer Flagge segelte.

Sie verfolgten weiter die sehr beschwerliche Umrundung Afrikas, die Vasco da Gama 1497 schließlich mit einem Trick gelang, der später zur zufälligen Entdeckung Brasiliens führte: Er segelte nämlich zuerst nach Westen, um sich dann von den Südwinden um das Kap der Guten Hoffnung wehen zu lassen. Die Eroberung des Indischen Ozeans um 1500 ist eines der aufwühlendsten Kapitel portugiesischer Geschichte, das Roger Crowley in einem spannenden Buch beschrieben hat.

Der gut dreistündige Ausflug auf der Santa Maria endet mit einem kühlen Bad im Atlantik und auf dem Rückweg mit dem munteren Spiel einer Delfin-Familie, die das Segelschiff begleitet. Manchmal sollen auch Wale in diesen Gewässern gesichtet werden. Der Mut der Männer, die sich Anno 1492 auf diesem Schiff ins Ungewisse stürzten, ist schon nach dieser kurzen Exkursion kaum vorstellbar. Auch wenn Columbus aus sicheren Quellen wusste, dass es da Land geben muss, war doch nicht sicher, ob man es mit den damaligen technischen Möglichkeiten auch wird erreichen können.

Denn Flauten gab es immer wieder: Wie sich die anfühlen, das wussten nun die Ausflügler vor Madeira, denn sie hatten es am eigenen Leib erfahren.