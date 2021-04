Von Andrea Döring

Ludwigshafen. In Paris fängt die Reise an: Musette-Musik erklingt. Doch dann führt Jefferson Schoepflins "Orient-Express" in die Türkei, nach Persien und Arabien. In der Ludwigshafener Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz erklingen in der Probe des Ensembles Colourage Melodien, Rhythmen und Instrumente aus Europa, Nah- und Fernost. Auf einer Reise kann man viel über andere und sich selbst lernen. So geht es auch den zehn Musikern von Colourage. Fünf Orchestermitglieder der Staatsphilharmonie und fünf von der Orientalischen Musikakademie und dem Studiengang Weltmusik der Mannheimer Popakademie entwickeln eine neue, gemeinsame Musik. André Uelner, "Agent für Diversitätsentwicklung" unterstützt sie dabei bei der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. "360°", die Kulturstiftung des Bundes, finanziert dieses und 38 weitere Projekte, um kulturellen Austausch und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern. Im Juni will Colourage in Speyer ein Konzert geben.

"Sehnsucht" heißt eines der Stücke von Hesham Hamra. Sehnsucht nach seiner Heimat Syrien hat der 29 Jahre alte Oud-Spieler, der im Februar seinen Abschluss an der Popakademie ablegte, immer wieder. In Deutschland verbindet er die Musiktradition seiner Heimat in der es nur Melodien, aber keine Akkorde gibt, mit der der westlichen Kunstmusik: "Hier muss ich die Akkorde dazu schreiben und viel mehr Details notieren. Ich komponiere und arrangiere, Jefferson orchestriert – er hat mehr Erfahrung mit Noten", erklärt Hamra. "Es ist schwierig ohne komponierte Musik und ohne Dirigenten", gibt der angesprochene amerikanische Geiger Jefferson Schoepflin zu. Im neuen Projekt dürfen die Künstler improvisieren, viel entwickelt sich erst bei den Proben. "Ich habe viel über Tonarten und Rhythmen gelernt", blickt Inge Schoepflin aus Lettland auf die bisher zweijährige Arbeit von Colourage zurück, die vier Jahre laufen soll. Collage, Courage und Colour stecken im Namen des Ensembles.

Farben fremder Länder, Bilder von fernen Städten, Landschaften und ihren Bewohnern, die man mit ein bisschen Mut kennenlernen kann. An Fernweh leiden in der Corona-Pandemie nicht nur Geflüchtete. Gut, dass Menschen aus anderen Kulturen mittlerweile zu Deutschland gehören. Mithilfe ihrer Musik kann man sich fortträumen.

"Die Gesellschaft wandelt sich, doch das spiegelt sich noch nicht in den sichtbaren Positionen wider. Publikum, Programm und Belegschaft der Staatsphilharmonie sind noch nicht divers", konstatiert Uelner. Er will mehr Menschen den Zugang zu Musik und einer Ausbildung als Künstler ermöglichen, aber auch das Programm beeinflussen: "Bei früheren Projekten spielten entweder klassische Musiker im Vordergrund und die aus Nahost gaben im Hintergrund einen orientalischen Touch. Oder die orientalischen Experten standen auf der Bühne und die klassischen Musiker begleiteten. Das ist ein Nebeneinander, kein Miteinander", kritisiert Uelner. Er will eine Synthese, die den Geist der westlichen Kunstmusik mit der Musik aus dem türkisch-arabisch-persischen Raum vereint. Die Stücke sind alle von den Musikern selbst komponiert. Im Juni soll in Speyer eine Art Werkschau stattfinden.

Spannend ist nicht nur, wie die Musiker hoch konzentriert an den Stücken arbeiten. Auch die Instrumente sieht man nicht so oft in Klassik-Musiksälen. Neben Hamra sitzt Baris Kadem. Er spielt die orientalische Langhalslaute Baglama. Eine Darbuka wiederum, eine einfellige Bechertrommel, spielt Tayfun Ates, unterstützt von den Perkussionisten Santino Scavelli und Simon Bernstein. In Bulgarien spielte der 25-jährige Ates – mittlerweile Lehrer an der Orientalischen Musikakademie Mannheim – traditionelle und Roma-Musik, zum Beispiel auf Hochzeiten. Aus dem Libanon kommt Laila Mahmout. Sie spielt die Kanoun, eine orientalische Zither. Auf Oud, Zither und Baglama können die Musiker sowohl die orientalischen als auch die westlichen Tonleitern bedienen.

Größere Schwierigkeiten haben Trompeter Jochen Keller und Hanna Mangold auf ihrer Querflöte. Während Mangold die Finger nur halb auf die Klappen legt, um die Vierteltöne zu erzeugen, die die orientalische Tradition verlangt, hat Keller sich eine "Vierteltontrompete" mit vier, statt wie gewohnt mit drei Ventilen, bauen lassen. Im Jazz gingen Trompeter wie Don Ellis oder Ibrahim Maalouf auf diesem Weg bereits vor vielen Jahren voran. Doch Jazz-Musiker einzubinden, die in den letzten Jahren viele Projekte mit Geflüchteten in der Region durchgeführt haben, kommt für Uelner noch zu früh. "Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen", meint er.

Dass Musik eine gemeinsame Sprache auf der ganzen Welt ist, ist eine kolonialistische Vorstellung, die westeuropäische Kunstmusik für die Musik schlechthin hielt und andere Traditionen ignorierte. Der Weg, auf dem Colourage heute ist, ist gleichberechtigter und spannender, aber auch mühsamer. Wie er zu bewältigen sein kann, formuliert Kanoun-Spielerin Mahmout: "Ich schloss mein Herz und meine Gedanken auf, um die Brücke zu finden, die uns als Menschen mit der Musik fest verbindet."