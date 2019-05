Tomek Miernowski und Sängerin Youn Sun Nah in der Heidelberger Stadthalle. Foto: Peter Dorn

Von Andreas Mayer

Lag es an den schwarzen Gewitterwolken, die ihre dicken Bäuche über den Heidelberger Himmel schoben, trotz des von den Veranstaltern ausgerufenen Enjoy Jazz Sommerkonzertes? Jedenfalls blieb manch eine Stuhlreihe leer, und das obwohl die Sängerin Youn Sun Nah in Heidelberg keine Unbekannte mehr, ihre Musik durchaus populär und massenwirksam ist.

Überraschend leer war es auch auf der Bühne, denn nur zwei Mitmusiker standen neben der sympathisch zurückhaltenden, ewig jung wirkenden Südkoreanerin. Doch der Eindruck täuschte. Die beiden Mädchen für alles waren männlich und orchestrierten mit ihren vier Händen ein ganzes Arsenal an Klängen und Instrumenten.

Tomek Miernowski bediente die Tasten und Gitarren, akustisch wie elektrisch, und selbst diese Unterscheidung sagt nicht viel: spätestens bei der rockigen Nummer "Mystic River" rieb man sich die Augen, als Miernowskis Akustikgitarre verzerrt gespielt wurde und die instrumentalen Klanggrenzen endgültig verschwammen. Nicht weniger wandlungsfähig zeigte sich Pierre-François Dufour, der Kontrabass, elektrischen Bass, analoges und elektrisches Schlagzeug spielte.

Diese Vielfalt spiegelte auf instrumenteller Ebene jene wider, die in Youn Sun Nahs Stimme verborgen liegt. Ob als Rockröhre bei der Eigenkomposition "Mystic River", als Soulsängerin bei Marvin Gayes "Mercy Mercy Me", als Möwenimitatorin, Chansonnette, oder Operndiva - Youn Sun Nah beherrscht die klangliche und dynamische Palette an stimmlich Möglichem virtuos.

Ihr Faible dafür, ausgerechnet jene Popsongs zu covern, die auch wirklich der musikalisch Desinteressierteste schon tausend Mal gehört hat, birgt ein gewisses Risiko. Als Beispiel seien genannt: das durch die Supremes bekannt gewordene "You Can’t Hurry Love" oder Leonard Cohens "Hallelujah". Doch Zweifler wurden überrascht, Youn Sun Nah bewies auch bei diesen so oft gecoverten Stücken viel Geschmack, ein Gespür für die eigene Note und für jene melodischen Nuancen, die man nur um den Preis des Missfallens variiert.

Etwas missglückt war allenfalls ihre Asturias-Version des spanischen Komponisten Isaac Albéniz, das durch den Gitarristen Andrés Segovia allseits bekannt wurde. Die übliche Melodie einfach mit Silben zu singen und dies dann ausgerechnet vom Schlagzeug inklusive großer Trommel begleiten zu lassen, verlieh dem Stück jene Behäbigkeit, die es nicht gebrauchen kann. Immerhin: durch ihre fulminante Gesangsimprovisation kam dann doch noch Feuer ins Stück. Ansonsten ein musikalisch rundum gelungener Abend.