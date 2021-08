Von Jesper Klein

Mannheim. Genau 46 Minuten und 38 Sekunden verbrachte der Astronaut Michael Collins bei jeder Umkreisung im Funkschatten des Mondes, während sich Neil Armstrong und Buzz Aldrin zu dessen Oberflächenersterkundung aufmachten. Eine gute Länge für ein Album, dachte sich Jazzpianist Michael Wollny, der in der Isolation des Lockdowns seine erste Soloplatte "Mondenkind" aufgenommen hat und mit diesem Programm eigentlich schon das Festival Enjoy Jazz 2020 beschließen sollte. Alles kam anders. Am Samstag wurde das Konzert nun in der Mannheimer Christuskirche nachgeholt.

Die Parallelen des Trips liegen dabei nahe: Astronautengleich versteht sich Wollny als ein Tastensignalfunker aus der hier Pandemie-bedingten Einsamkeit des Aufnahmestudios. Besonders gut hörbar wurde diese Analogie beim Signal-gleichen Pulsieren im Diskant des Titelstücks "Mondenkind", dessen Namen sich Wollny aus Michael Endes "Unendlicher Geschichte" geliehen hat.

Dass sich Wollny kaum auf eine Stilrichtung festlegt, ließ schon seine Version des Volkslieds "In einem kühlen Grunde" zu Beginn des Konzerts erahnen. Grundsätzlich betreibt der Pianist eine Stimmungsmalerei, die maßgeblich von der Anschlagsvielfalt gesteuert wird. Und da braucht es nicht einmal die wilden Ausflüge in das Innere des Flügels, mit denen Wollny spacige, wirkungsvolle Klangeffekte erzeugt. Zuallererst meint es das nuancenreiche Spiel an den 88 Tasten. Huschten die Läufe in der Horizontalen gerade noch nahezu beiläufig, krachten die Hämmer bald schon mit Nachdruck in der Vertikalen auf die Saiten.

Mithilfe von Clustern schafft Wollny Flächiges, Atmosphärisches, Waberndes, Konturloses. Dem gegenüber stehen Durchsicht und Struktur, die sich etwa über ostinate Bässe zeigen. Flimmert es hier noch Debussy-haft ganz aus der Ferne, mag man im nächsten Moment ein Chopin-Prélude als Begleitfigur durchschimmern hören. Und immer wieder schälen sich wie selbstverständlich aus diesem streckenweisen Klangnebel sternenklare Melodielinien heraus. Dann wieder treibt der Rhythmus an, werden die Möglichkeiten ausgelotet und das Klavier kompromisslos als Schlaginstrument traktiert.

Diese gestalterische und stilistische Vielfalt führt dazu, dass man von dieser Reise durch Raum und Zeit bestens unterhalten und auch immer wieder überrascht wird, zum Beispiel mit einer Sonatine des im Schatten seines Bruders wirkenden Rudolf Hindemith. Dabei verließ Michael Wollny für seinen lunaren Ausflug nie gänzlich den Orbit des Schönen. Stets kehrte er verlässlich zu Melodie und Wohlklang zurück. Das Finale vor der entrückten Zugabe endete dann aber doch in purer Verausgabung. Es folgte stürmischer Beifall.