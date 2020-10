Von Jesper Klein

Mannheim. "Ganz schön blöd" könne es werden, weiß der künstlerische Leiter Rainer Kern, wenn auch noch ein Festival wie Enjoy Jazz seinen Beitrag zum in der Klassik omnipräsenten Beethovenjahr leisten möchte. Trotzdem: Diesem Jubiläum kann man sich nicht entziehen, und so kam der Pianist des Ensemble Modern Hermann Kretzschmar mit einem Beethovenprojekt der speziellen Art in die Alte Feuerwache Mannheim.

Kretzschmar spielte alle 32 Beethoven-Sonaten an einem Abend. Rund zehn Stunden brauchte etwa Igor Levit für seine jüngste Gesamteinspielung und so ist klar, dass irgendwo Abstriche gemacht werden müssen. "Scansonaten" hat Kretzschmar das Projekt betitelt, bei dem er konsequent nur die erste Zählzeit eines jeden Taktes spielt. Die Sonaten werden somit dekonstruiert und wieder rekon-struiert. Die Herausforderung für den Interpreten ist es, dieses Stückwerk zu etwas Neuem zusammenzusetzen.

Das wirft zuallererst die Frage auf, ob man bei dieser Methode, die jede Sonate auf wenige Minuten eindampft, Beethoven überhaupt erkennt. Wer die Werke im Ohr oder ihr Notenbild vor Augen hat, dem wird es gelingen. Da Kretzschmar Akzente, Tempo und Dynamik berücksichtigt, kann man – selbst wenn diese interpretatorischen Stilmittel hier anders als sonst funktionieren – zumindest recht zuverlässig bestimmen, in welchem Satztyp sich der Pianist gerade befindet.

Für die "Pathétique" braucht es überhaupt nur den Eingangsakkord, dann stürmt der Kopfsatz mit einer ähnlichen Dramatik wie das Original los, auch das Finalrondo lässt sich erkennen. Die hämmernde "Waldsteinsonate" nimmt man ebenso wahr wie die monumentale "Hammerklaviersonate". Für die "Mondscheinsonate" hat Kretzschmar eine nützliche kleine Hör- und Einstiegshilfe eingebaut. Denn sobald man sich eingehört zu haben glaubt, ist der Pianist meist schon über alle Berge.

Der Reiz des Abends liegt darin, dieses durchaus fordernde Hörexperiment mit seiner eigentümlichen Klangästhetik nachzuvollziehen. Wer Beethoven kennt, kann beim Hören den Fragmentcharakter kaum abstreifen und sich den Zuordnungsversuchen nicht entziehen.

Wer Beethoven aber nicht kennt, kann dem auf der Suche nach einem schlüssigen dramaturgischen Bogen möglicherweise weniger abgewinnen, denn neue Erzählzusammenhänge entstehen hier mehr im Kleinen als im Großen.

Zwar wirft Kretzschmar vereinzelt Beatles- oder Mozart-Zitate in den mit Sicherheitsabstand bestuhlten Raum, die meiste Zeit bleibt er aber strikt bei seinem Verfahren. Was Beethoven wohl dazu gesagt hätte?