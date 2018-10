Musik ist immer auch politisch: Les Amazones d’Afrique sind am heutigen Dienstagabend in der Stadthalle zu Gast. Foto: Künstleragentur

Von Christian Broecking

Heidelberg. Enjoy Jazz wird 20 und zur großen Eröffnung des Jubiläumsfestivals am heutigen Dienstagabend in der Heidelberger Stadthalle bringt Festivalleiter Rainer Kern erneut eine Deutschlandpremiere auf die Bühne. Mit Les Amazones d’Afrique kommt eine politische Initiative bekannter westafrikanischer Sängerinnen nach Heidelberg.

Das feministische Kollektiv kritisiert in seinen Songs die soziale Ungleichheit der Geschlechter und fundamentale Ungerechtigkeit im Alltag westafrikanischer Frauen: patriarchale Strukturen, häusliche Gewalt, Genitalverstümmelung und Zwangsverheiratung. Jahrelang haben sie zudem mit gemeinnütziger Arbeit andere Frauen bei der Bewältigung von Vergewaltigungen, Verwundungen und Leiden unterstützt. Von den zahlreichen prominenten Gründungsmitgliedern wie Angélique Kidjo, Kandia Kouyaté und Mariam Doumbia werden nun Mamani Keita, Rokia Koné und Awa Sangho zum Eröffnungskonzert erwartet.

Für Kern verbinden sich mit diesem Konzert zwei Stränge, die für sein Festival von Anbeginn wichtig waren: das soziale Engagement und der Bezug zu den Grundlagen des Jazz. Ein Jazzmusiker, der zeitlebens auf diese originäre Verbindung hingewiesen hat, ist der Pianist Randy Weston, der am 1. September im Alter von 92 Jahren verstarb. Seit 1961 hatte der New Yorker wiederholt Nigeria und andere westafrikanische Länder besucht, zwischen 1968 und 1972 lebte er mit seiner Familie in Marokko. Weston, dessen Kompositionen "Hi-Fly" und "Little Niles" zum Standardwerk des modernen Jazz gehören, wohnte später auch in Europa und zog schließlich wieder nach Brooklyn zurück.

Spirituell habe er Afrika nie verlassen, sagte Weston rückblickend, er habe nie die Orte verlassen, wo er einmal lebte: "Ich habe immer nur neue hinzugewonnen. Ich bin sicher, dass wir alle Söhne und Töchter Afrikas sind. Und ich unterstützte alles, was dazu beiträgt, das Bewusstsein dafür zu erweitern. Unsere Rhythmen, Sounds, Farben, Tänze und die Art zu sprechen stammen aus Afrika. Wir sind polyrhythmische Leute mit spontaner Kreativität, weil afrikanische Musik auf Natur basiert. Und die Natur ändert sich von Minute zu Minute, von Sekunde zu Sekunde. Das ist das Gesetz der Improvisation."

Die These des Kulturkritikers Amiri Baraka, dass schwarze Musik zugleich schwarze Politik sei, kommentierte Weston so: "In Afrika haben wir politische Musik, Musik zum Feiern, zum Versammeln, zum Trauern. In den USA komponierte Duke Ellington ‚Black, Brown and Beige‘, 1937. Das war sehr revolutionär in jenen Tagen. Solange die Unterdrückung anhält, wird es Protest geben. Die Formen mögen sich ändern."

Les Amazones d’Afrique wollen ihre Musik explizit als Waffe benutzen, um die Unterdrückung, Entmachtung und Ausbeutung der Frauen in Westafrika zu beenden. "Wir wagen zu glauben, dass Musik dazu beitragen kann, Verhaltensänderungen auszulösen."

In dem Stück "I Play the Kora" von ihrer ersten CD "République Amazone" geht es um ein harfenartiges Instrument aus Westafrika, dessen Spiel den Frauen jahrelang verwehrt wurde - nur Männer genossen das Prestige, die Kora zu spielen.