Von Klaus Welzel

Heidelberg. Der Mittwoch war ein trauriger Tag. Es war der Tag, als ein Neonazi versuchte, in Halle an der Saale, der Stadt Hans-Dietrich Genschers, zig Juden umzubringen. Es war der höchste Feiertag der Juden. Es war Jom Kippur. Und es war der Tag, als Rainer Kern, Intendant des Enjoy Jazz Festivals, einen schweren Gang vor sich hatte. Auf die "Bühne" der Heiliggeistkirche. Dort fand er die richtigen Worte. Berührende Worte. Dass es nicht zu fassen sei, wenn im Jahr 2019 Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland Angst haben müssten, ermordet zu werden. Wie wichtig es sei, völkischem und antisemitischem Denken entgegenzutreten. Und dass wir alle uns fragen müssten: "Wo liegt unser Versagen?" Denn der Anschlag, der zwei Menschen das Leben kostete, ist ja nur möglich gewesen, weil dazu gesellschaftlich der Boden bereitet worden sei. Die Antwort ist Schweigen. Eine Minute lang. Dazu hatte der gastgebende Pfarrer, Vincenzo Petracca, die Jazzgemeinde aufgefordert.

Ein würdiger Anfang für Eivind Aarset, den norwegischen Gitarristen, und seinen Landsmann, Jan Bang. Später am Abend wird sich Bang beim enthusiastisch klatschenden Publikum bedanken, dass es überhaupt gekommen ist. An so einem Tag. Doch bei aller Betroffenheit: Wäre es die richtige Antwort auf die Hetze rechtsradikaler Parteien und ihrer Anhänger, die Kunst (die ihnen ohnehin "undeutsch" vorkommt) verstummen zu lassen?

Bang und Aarset tun alles, um einen sehr großen Bogen zu spannen. Musikalisch. Kompositorisch. Technisch. Und dabei lassen sie zwischen ihren meist sphärischen Klängen Freiräume entstehen, die die Besucher in der fast ausverkauften Kirche für sich nutzen können.

Der Abend besteht im Wesentlichen aus einer Komposition, zu der der 58-jährige Aarset anfangs ein paar Töne seiner elektrischen Gitarre entlockt. Sehr sanft. Bang (51), ein großer Programmierer und DJ, fängt diese Töne ein, verarbeitet und verfremdet sie mittels digitaler Technik und webt sie mit großem Geschick wieder in den Klangteppich ein. Das nennt man Live-Sampling. Eines baut auf dem anderen auf. Kleiner Nachteil: Bei "normalen" Konzerten kann der Zuschauer verfolgen und zugleich hören, wie ein Musiker sein Instrument beherrscht. Hier erschwert die Zeitverzögerung die Beurteilung der künstlerischen Arbeit. Man muss sich hineinfinden. Was im stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirchenschiff gut klappt. Im letzten Drittel werden rhythmische Töne hörbar. Alles klingt immer dichter. Bang steht längst nicht steif hinter seinen Apparaten und seinem Laptop, sondern post ein bisschen in DJ-Manier. Der Funke springt über.

Zum besseren Verständnis des Abends muss man sich dennoch zwingend mit dem Lebensweg der beiden Musiker befassen. Da ist zum einen Bang, der sich stets als Grenzgänger verstand, schon früh mit experimentierfreudigen Jazzgrößen zusammenarbeitete. Bang gastiert in diesem Jahr als "Artist in Residence" bei Enjoy Jazz. Und dann Aarset, dessen Musikerlaufbahn in einer Heavy Metal Band begann, der an rund 150 Studioalben mitwirkte, dessen Gitarrenkünste auf Einspielungen von unterschiedlichsten Künstlern. Zwei kurze Zugaben runden den Abend ab. Und schon beim Rausgehen vermisst man das liebevolle Klopfen, Streichen, das Drehen, Schieben und Zupfen, das gerade eben noch die Glieder wärmte (die Kirche glich nämlich bezüglich der Temperaturen einer norwegischen Eishöhle).

In Halle - das machen die Fernsehbilder am späteren Abend klar - ist es jetzt ganz still. Stille ist gut, um Betroffenheit auszudrücken. "Jetzt aber ist die Zeit, um laut zu sein." Auch dieser Satz gehörte zur Begrüßung von Rainer Kern. Um den Nazis, den Völkischen, den Holocaust-Verniedlichern entgegenzutreten. Wo unser Versagen liegt? Darin, den Vergiftern unseres Klimas zu viel Toleranz zu gewähren, sie in TV-Talkrunden einzuladen, ihre Provokationen nicht als solche zu enttarnen. Die Musik von Bang und Aarset hat diesen Gedanken klarer werden lassen denn je.