Von Peter Wiest

Heidelberg. Die Frau ist ein Stimmwunder. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Insofern ist es eigentlich auch völlig egal, ob ihre Konzerte jazzig, poppig oder eben eine "Night of Sweet Soul Music" sind - wie der Auftritt bei Enjoy Jazz jetzt offiziell betitelt wurde. Sicher ist in jedem Fall: Diese Lady hat es drauf. Und das in vielerlei Hinsicht - bei Weitem nicht nur musikalisch. Dee Dee Bridgewater ist eine Rundum-Entertainerin der allerersten Kategorie - wie sie in den zwei Stunden auf der Bühne des BASF-Feierabendhauses in Ludwigshafen beeindruckend unter Beweis stellte.

Sie hat natürlich Soul; sie hat aber auch mal den Blues und stellenweise auch den Rock - und sie hat jede Menge Humor. Sie hat eine Gestik und vor allem eine Mimik, die ihresgleichen sucht; sie weiß genau, wie sie das Publikum anzusprechen hat - was sie mit einem verschmitzten Lächeln tut. Dabei bewegt sie sich die mittlerweile immerhin 69-Jährige sexy, elegant und aufreizend wie eine 20-Jährige - und das so natürlich, dass man zunächst gar nicht bemerkt, wie choreografisch perfekt angelegt und durchdacht das Ganze ist. Und sie hat zu jedem Song eine lange, fast immer sogar sehr lange Geschichte parat.

Ja, die Frau ist nicht nur ein Gesangs-, sondern auch ein Erzähltalent - was im Feierabendhaus allerdings immer wieder ziemlich ausuferte und dazu führte, dass die Moderationen meist länger gerieten als die Songs selbst. Das war stellenweise dann doch recht anstrengend und erforderte Geduld. Das Publikum jedoch schien sich daran überwiegend nicht zu stören, hörte gerne zu - und auch die Bridgewater-Stories erhielten sogar immer wieder heftigen Applaus und zustimmende kommentierende Zurufe aus den Zuhörer-Reihen.

Noch mehr Applaus galt dann natürlich der Stimme dieser Galionsfigur und fast schon Ikone der Soulmusik, die sie mittlerweile ohne Zweifel geworden ist - durchaus im Stil einer Aretha Franklin oder einer Tina Turner; dabei jedoch nie als Kopie. Im Gegenteil: Dieser Querschnitt durch die Welt des Soul, der weitgehend dem 2017 veröffentlichten Album "Memphis … Yes I’m ready" entnommen war, bewies eindrücklicher denn je, dass hier eine Sängerin auf der Bühne stand, die weder stimmlich noch sonst Kompromisse eingeht oder gar kopiert. Nein - das hat eine Dee Dee Bridgewater nicht nötig. Die Frau ist im Gegenteil immer dann am besten, wenn sie sie selbst ist. Und das war sie an diesem Enjoy-Jazz-Abend durchgehend, sodass jeder einzelne Song einen ganz eigenen Touch erhielt, der das Original zwar erkennen und wertschätzen ließ, dabei jedoch bewies, dass Soul-Musik im Jahr 2019 auf ihre Art angesagter sein kann denn je.

Mühelos ging es so durch sämtliche Stimmlagen: Mal rockig röhrend ebenso perfekt und eindringlich wie gleich danach wieder entspannt zurückgelehnt und weich und samtig; dann wieder hoch in die höchsten Töne und runter in die Bässe - die gesamte Skala und alle Facetten dieser Songs aus der "goldenen Ära", wie sie Bridgewater zurecht nannte. Ann Peebles’ "I can’t stand the rain" gehört ebenso dazu wie Carla Thomas’ "B-A-B-Y" und "Givin up" von Gladys Knight and the Pips" - oder eben der Album-Titelsong "Yes I’m ready" von Barbara Mason. Gegen Konzertende dann noch eine schier unglaubliche und total mitreißende Version des B.B.-King-Klassikers "The Thrill is gone", wobei es dann endlich auch die ersten Besucher nicht mehr auf den Plätzen hielt - überleitend zum mitreißenden "Rock Steady"-Finale, bei dem der ganze Saal stand und tanzte.

Dass für den entsprechenden Drive und Dampf an diesem Abend eine hochkarätig besetzte sechsköp-fige Band sorgte, deren Mitglieder durchaus ebenfalls immer wieder in den Vordergrund treten durften, versteht sich bei solch einem Konzert zwar beinahe von selbst - war aber dennoch alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Auch zwei stimmlich kaum weniger als die "Chefin" versierte Begleitsängerinnen ließ diese immer wieder mal mit in den Vordergrund treten - was diese mit Begeisterung taten und dafür ebenfalls heftigen Applaus einheimsten.

Ob die da oben auf der Bühne oder die da unten im Feierabendhaus-Saal letztlich mehr Spaß hatten an diesem Abend, ließ sich so am Ende wirklich nicht mehr sagen - happy waren sie anscheinend alle, die dabei waren.