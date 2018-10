Von Umut Arslantürk

Heidelberg. Das dynamische Jazz Duo, bestehend aus dem Gitarristen und Komponisten Marc Sinan sowie dem Bassklarinettisten Oguz Büyükberber, lernte sich 2009 in Istanbul kennen. Seither war ihnen eine Zusammenarbeit in unterschiedlichen Kontexten möglich. Jetzt traten die beiden bei "Enjoy Jazz" in der Heidelberger Providenzkirche auf.

Im Jahre 2011 gelang es Marc Sinan durch die Zusammenarbeit mit den Dresdner Sinfonikern den Sonderpreis der Deutschen Unesco-Kommission für die Konzertinstallation "Hasretim - eine anatolische Reise" zu erlangen. Oguz Büyükberber hingegen war es nach seiner musikalischen Ausbildung möglich, 1999 und 2000 in der türkischen Jazzzeitschrift (Jazz dergisi), zum besten Bassklarinettisten des Jahres ernannt zu werden.

Seit 2015 arbeiten beide Musiker an einem gemeinsamen Projekt, das auf Einflüssen von Marc Sinans Musiktheaterstück "Komitas" basiert. Es kombiniert Originalaufnahmen von armenischen Gefangenen aus dem Ersten Weltkrieg mit klassischem Jazz und einem Hauch von anatolischen Klängen. Diese Tonaufnahmen sind in ihr gemeinsames Album "White" als musikalische Inspiration eingeflossen.

Mystische Atmosphäre

Durch die Brechung des klassischen Jazz-Stils mit Hilfe der Aufnahmen gelang es den beiden Musikern, das Publikum in der Providenzkirche in ihren Bann zu ziehen. Jazz und türkisch-anatolische Rhythmen trafen aufeinander und waren so in der Lage, einen musikalischen Spannungsbogen zu erzeugen, um die Zuhörer zu einem Erlebnis der besonderen Art einzuladen. Die Musik des Duos ist eine dramatische und atemberaubende Darstellung der historischen Ereignisse und bietet dem Publikum einen musikalischen Exkurs in die Vergangenheit.

Ein Instrumentenwechsel des Duos, beispielsweise durch einen Bogen für die Gitarre, um so einen Stick-Slip-Effekt zu erzeugen, verlieh der Atmosphäre zusätzlich Mystik und trug zum Spannungsaufbau bei. Die armenischen Field Recordings, die episodisch die Geschichte der Gefangenen erzählen, wurden hin und wieder durch einen gut platzierten Wechsel zum Altsaxophon gebrochen. Dadurch wurde dem Publikum eine kurze Verschnaufpause von dem recht fesselnden und zeitgleich experimentellen Jazz-Stil gegönnt.