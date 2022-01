Von Wolf H. Goldschmitt

Heruntergekommen, mit Graffiti beschmiert und von der Öffentlichkeit vergessen: Das Mannheimer Eisstadion am Friedrichspark hat schon bessere Zeiten erlebt. Aber seine Tage sind gezählt. Im Sommer sollen Bagger die altehrwürdige Freiluftarena dem Erdboden gleichmachen und Platz schaffen für die Bildung. Der Zeitplan steht. Aktuell laufen Planung und Ausschreibungen des Landes Baden-Württemberg für Erweiterungsbauten der Universität. Dass ausgerechnet die Philosophische Fakultät das Totenglöckchen für die Kampfbahn zum Läuten bringt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn mit Ethik und Theorie hatte seine bewegte Historie niemals etwas zu tun. Unvergessene, oft blutige Schlachten der Kufencracks des Mannheimer ERC und nicht weniger emotionale Rockkonzerte stehen für Geschichten und Geschichte rund um das heute desolate Areal neben dem Kurfürstlichen Schloss und der historischen Sternwarte.

In Erinnerung bleiben die goldenen Jahrzehnte als Hochburg der "Blau-Weiß-Roten" und als Mekka der Kulturbranche. Bis zu 11.000 Zuschauer passen in das Rund. Die Begeisterung des Publikums hallt bisweilen in die Quadrate. Das Stadion ist von drei Seiten offen. Vom Geschehen viel sehen können nur die Großen oder jene, die sich einen Bierkasten oder eine Leiter mitbringen.

Der Sport zeigt aber nur eine Facette von Mannheims Kultstätte. Bis hinein in dieses Jahrhundert machen dort Weltstars aus Rock und Pop bei fast 60 meist ausverkauften Konzerten einen Zwischenstopp in der Kurpfalz. "Golden Earring" sind 1971 die Ersten, die es am Friedrichspark krachen lassen. Nur zwei Jahre später rollen die Stones mit ihrer "Goats Head Soup"-Tournee an. Jagger & Co. bringen mit "Brown Sugar", "Street Fighting Man" und "Jumpin’ Jack Flash" die Menge zum Toben. "Es kam zu keinen unliebsamen Ereignissen", schreibt die Presse damals. Und verweist auf die unzähligen Zaungäste auf den angrenzenden Wiesen, die "zumindest akustisch auf ihre Kosten kamen".

Das Grün um den Friedrichspark entwickelt sich im Laufe der Zeit zum Lagerplatz all derer, die keine Eintrittskarte mehr bekommen haben oder nicht zahlungskräftig sind. Für Sportliche gibt es manchmal sogar Schleichwege auf das schlecht gesicherte Gelände. Alle Pilger kommen im selben Jahr beim 1. Mannheimer Popfestival voll auf ihre Kosten. Es gastieren an einem Tag unter anderem Manfred Manns Earthband, UFO, Spirit, Badfinger und die Bluesformation Chicken Shack. Auch Led Zeppelin, Santana, Cat Stevens, Bon Jovi, Tina Turner, Stevie Wonder, ja, selbst Frank Zappa und Bob Dylan lernen später die besondere, akustisch allerdings katastrophale Atmosphäre des Eisstadions kennen. Am 7. Juni 2002 bleibt es Supertramp vorbehalten, die Ära der Rockkonzerte am Friedrichspark zu beenden. Und ihr vorletzter Song, die Herz-Schmerz-Ballade "Broken Hearted", trifft die nostalgischen Intimkenner eines ehemaligen Mannheimer Kleinods jetzt gerade noch einmal mitten ins Mark.