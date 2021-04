Von Lisa Wieser

Heidelberg. Mit großer Vitalität und Begeisterung bittet Bara Lehmann-Schulz in das Zimmer mit dem großen Tisch. Zeigt auf die Wandinstallation "In the mood for Grey-Red-Black" aus handgeschöpften Papieren, Garn, Tinkturen, Lack und Aluminiumstaub. Erzählt, dass die Arbeit auf einer Biennale in China ausgestellt werden sollte, die wegen Corona verschoben wurde. Führt gleich danach in den Nebenraum mit der 2007 entstandenen großen Wandinstallation "Silberwellen" aus Industriekarton. Sagt, warum sie Quadrate deshalb so mag, "weil sie sich immer wieder anders anordnen lassen", und zeigt den Weg in ihr Atelier im Hinterhof.

Zur Person Bara Lehmann-Schulz, 1946 in Flensburg geboren, studierte Bildhauerei, Industrie- und Produktdesign in Düsseldorf, der Ecole des Beaux Arts in Besançon in Frankreich und Valand, Göteborg in Schweden. Seit 1972 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin, seit 1976 sind Objekte, Bilder und Installationen aus Papier und Zellulose in Verbindung mit anderen Materialien ihre Schwerpunkte. Seit 1970 ist sie auf zahlreichen internationalen Ausstellungen und Biennalen vertreten, neben Deutschland und Europa unter anderem im asiatischen Raum, Nord- und Südamerika und Australien. Arbeiten in öffentlichen Sammlungen sind unter anderem im Valand-Archiv Kunsthalle Göteborg, Stadt Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis, Panasia Paper Museum Jeonju in Südkorea, Goethe-Universität Frankfurt, Museum of Paper and Book Arts in der Edge Universität Izmir, in der Amaterals Foundation in Sofia, Bulgarien, und im Janina Monkute-Marks Museum in Kedainiai in Litauen. Auszeichnungen erhielt die Künstlerin unter anderem: 2010 Willibald-Kramm Preis Heidelberg, 2014 Cerificate of Honorable Mention und 2015 Certificate for top Quality of all three Entries der Amateras Foundation Sofia und 2018 mit der Retrospektive "Papierismus" im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg.



Fein säuberlich geordnet ist dort alles sortiert, was sich über Jahrzehnte auf Flohmärkten, Schrottplätzen, in der Natur, am Strand, in einer vergessenen Ecke oder sonst wo finden lässt. Sie nimmt alles mit, was sich bietet, was später von Interesse sein könnte, und was sich in einer ihrer zahlreichen Installationen und Objekte verwenden lässt. Ob Muscheln, Federn, Hölzer, Knochen, Schriftrollen, Drähte, Metallplatten und natürlich Papiere in allen Größen und Prägungen, ein Fundus, mit dem sie arbeitet, etwas schafft und danach bereits Gedanken für Neues hat.

Wandinstallation aus der Serie „Quadrat“. Foto: Lisa Wieser

Dass Bara Lehmann-Schulz Künstlerin werden wollte, zeigte sich in frühen Jahren. Schon mit 16 entdeckte sie die Form von Quadraten und arbeitete damit in verschiedenen Techniken mit Zellulose, Eisen, Pigment, Tinkturen, Aluminium. Experimente im malerischen und bildhauerischen Bereich folgten, Papier gewann dabei immer mehr an Bedeutung. Ab 1990 entstanden riesige, raumfüllende Objekte wie das "Tor Vorderseite" und das "Tor Rückseite" aus Papier und Pigmenten, 1994 noch einmal aus Papier, Pigmenten und Ölpastellkreiden. Beeindruckend sind sie, wenn man hindurchschreiten kann. Ähnlich einem Grenzübergang, Neubeginn, einem Hinein- und Hinaus- oder auch Weitergehen.

2011 entstand ihre bekannte Bodeninstallation "Spirale" aus weißen Papiertrichtern und Tusche. Ungewöhnlich auch die 2010 entstandenen Arbeiten "Reflexion" und "Korrelation" aus wiederverwertbarem Industriekarton, den sie zuschnitt, mit Acryl bemalte und so anordnete, dass sie, je nach Tageslicht, immer anders aussehen.

In ihrem Atelier sammelt die Künstlerin sauber sortiert, was sie für künftige Arbeiten gebrauchen kann. Foto: Lisa Wieser

Ein ungewöhnliches Projekt ist auch "Water, Stone, Paper" an einem Flusslauf im Tessin, bei dem sie Papier-Installationen mit der schillernden Lebendigkeit von Wasser, Steinen und Licht verband. Die Vielseitigkeit ist es, das sich ständige Bewegen, Ändern, das vorbehaltlose Offensein für neue Erfahrungen, Eindrücke und das sich darauf Einlassen, was Bara Lehmann-Schulz ausmacht. Dazu die weltweiten Kontakte, die sie "wie ein Netzwerk" pflegt. Man muss sie erleben, ihre Werke sehen, mit ihr und ihnen in Kontakt kommen. Nur so lässt sich erfassen, in welch ungewöhnlichen Dimensionen sich ihre persönliche und künstlerische Kraft bewegt.

Info: Atelier Bara Lehmann-Schulz, Schröderstraße 67, 69120 Heidelberg, Telefon 0 62 21/ 40 24 46; Homepage: www. bara-lehmann-schulz.com.