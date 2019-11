Von Matthias Roth

Mannheim. Einem solchen Mob möchte man nicht auf der Straße begegnen. "Wer uns verachtet, den töten wir!", schreien sie, die Bewohner eines Fischerdorfs an der englischen Küste. Um 1830 spielt die Geschichte, die Benjamin Britten 1945 vertonte, aber sie könnte auch heute spielen. Leicht könnte man die Geschichte um eine durchdrehende Dorfgemeinschaft mit aktuellen Vorkommnissen von Kandel bis Chemnitz garnieren und aktualisieren. Doch von solchen Verbindungen ins Heute distanziert sich die Inszenierung der Oper "Peter Grimes" von Markus Dietz am Mannheimer Nationaltheater. Und das ist gut so, denn durch Zeitlosigkeit und ungenaue Lokalisierung - mehr als "Dorf" und "Küste" wird hier nicht angedeutet in Ines Nodiers Bühne - gewinnt das Stück etwas Symbolisches, das über alle Zeiten und Regionen hinausweist: Das kann überall passieren und passiert überall. Beängstigend.

Hauptakteur des Stücks ist der riesige Chor (Einstudierung: Dani Juris). Er trägt den größten Teil der Handlung, sei es in der Fischfabrik, sei es in der Kneipe, sei es als düsterer Klanghintergrund im großen Schlussmonolog des Fischers Peter Grimes. Dieser hat zwei ihm anvertraute Jungen, die er ausbilden sollte, zu Tode kommen lassen - unglückliche Umstände und versäumte Aufsichtspflicht sind ihm anzulasten, aber das Dorf will Rache und treibt ihn in den Suizid.

Dieser Grimes ist ein schwieriger Charakter und eigentlich mit seiner Aufgabe überfordert: Er neigt zu Gewalttätigkeit und Selbstmitleid. Roy Cornelius Smith gab ihm zwischen Larmoyanz und Jähzorn aber auch feinfühlige Tenortöne. Besonders im großen Monolog konnte er mit reichen Nuancen punkten, sodass klar war: Er mag ein ungehobelter, grober Kerl sein, aber ein Mörder ist er nicht. Das Dorf allerdings sieht das anders.

Astrid Kessler (Ellen), Thomas Berau (Balstrode) und Richter Swallow (Sung Ha) gestalteten weitere große Rollen sängerisch und in der Darstellung sehr überzeugend, auch kleinere Rollen waren (zum Teil mit Chormitgliedern) bestens besetzt: Eine Nebenrolle musste wegen Erkrankung mit einer Sängerin aus Düsseldorf notbesetzt werden, und der Intendant Albrecht Puhlmann schlüpfte in die (stumme) Rolle des Dr. Crabbe, dem Dichter des Urtexts, nach dem Montegu Slater das Libretto einrichtete.

Markus Dietz’ Inszenierung nutzt die unglaubliche Dynamik, die sowohl die Musik als auch der soziale Sprengstoff der Geschichte entfacht. Das Meer und die Natur spielen darin die wichtigsten Rollen - auch die Natur des Menschen, der sich von Eiferern aufstacheln und religiöser Hysterie treiben lässt. Besonders in den Akten zwei und drei mischt sich das mit dem ständigen Beigeräusch des Wassers: Die Bühne ist hier vollkommen geflutet, und jeder Schritt verursacht ein Plätschern, das dem Getuschel der Dorfbewohner quasi permanente Anwesenheit verleiht. Wichtiger aber als nasse Füße ist an diesem Abend die Musik. Brittens gewaltige Partitur zeigt den Komponisten mit 32 bereits auf der Höhe seines Könnens.

Dass er bei Alban Berg studieren wollte, ist dem Werk selbst nicht anzuhören. Aber am Ende gibt es doch eine bezaubernde Reverenz an den Verehrten, indem er aus dessen Violinkonzert ("Dem Andenken eines Engels") zitiert. GMD Alexander Soddy weiß das Nationaltheater-Orchester klanglich flexibel, hoch differenziert, aber auch kraftvoll zu formen: Ein sensationeller Britten-Sound, den so vielleicht nur Engländer hervorbringen können.

Info: Nächste Aufführung am 7. November. Karten: 0621/1680-150.