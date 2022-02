Mannheim. (RNZ) Ass-Dur, das sind: Dominik Wagner und Florian Wagner. Zwei Männer, zwei Pianisten, zwei Brüder. Der eine kann was, der andere auch. Die Wagner-Brüder versprechen höchste musikalische Leistung, Komik vom Feinsten und natürlich sind sich die beiden – Ass-Dur eben – auf der Bühne nie einig.

Mit frischem Schwung starten die Wagners in die Ass-Dur-Saison mit ihrem neuen Programm "Quintessenz". Dabei tobt nicht nur eine Männer- und Musikerkonkurrenz, sondern auch ein Bruderzwist. Spielt Dominik besser Klavier als Florian Geige? Ist Florian charmanter oder Dominik schlauer?

Die Wagner-Brüder bringen Klassik ins Kabarett und Kabarett ins Konzerthaus. Ihre Herzen schlagen für die Musik (Dominiks auch noch für schlechte Witze). So bringen sie Klassik- und Popmusik aus unterschiedlichen Stilrichtungen zusammen und das Publikum lauscht mal andächtig, mal klatscht es mit.

Musikalisch, lustig, schlagfertig und von klein auf in Position fechten die Wagner-Brüder mit Geige und Bogen um die Gunst des Publikums.

Dominik Wagner studierte an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin Musiktheater-Regie. 2013 schrieb, inszenierte und produzierte er zusammen mit Jörn-Felix Alt, Christoph Reuter und der Musik seines Bruders das Musical "Sarg Niemals Nie", 2015 das Musical "Perfect Town".

Florian Wagner studierte an der Hochschule für Musik und Theater in München Schulmusik und Gehörbildung. 2015 und 2016 war er als Pianist mit "Ich war noch niemals in New York" und "Tanz der Vampire"auf Tour. Seit 2017 ist er Korrepetitor für die Bayerische Theaterakademie August-Everding und lehrt an der Universität in München "Schulpraktisches Klavierspiel".

Info: Mannheim, Donnerstag, 10. Februar, 20 Uhr, Capitol. Karten von 22,90 bis 26,20 Euro unter Telefon 0621/3367333 oder online.