Von Heide Seele

Dossenheim. Die Idee, die zur gegenwärtigen Ausstellung führte, ist ebenso verständlich wie wichtig, denn die Exponate sind als eine Hommage an die Originalgrafik zu verstehen, eine Spezies, die schon manchen Kunstliebhaber zum Sammeln anregte. Die Namen der Künstler dürften Insidern bekannt sein. Doch ihre gezeigten Arbeiten sind es nur zum Teil. Das trägt zum Reiz der jetzigen Schau erheblich bei. Julia Philippi nennt sie schlicht "Graphik - Klassische Moderne bis Zeitgenössische Kunst", und man trifft auf kaum einen Namen, der nicht zur ersten Garde zählte.

Dass Zeichnung und Grafik aus einsichtigen Gründen Schwerpunkte im Programm der Dossenheimer Galerie bilden, wird erneut bestätigt. Die Besucher wissen, dass Philippi schon öfters Bildhauerzeichnungen zur Schau stellte, und sie werden daher auch die jetzige Offerte würdigen, die einige illustre Repräsentanten der klassischen Moderne in den Blick rückt. Das fängt mit Pablo Picasso an, der mit einem Mappenwerk, das neun Grafiken enthält, vertreten ist. Darunter sind zwei Lithographien, die er selbst gerahmt hat und die er dem Galeristen Henry Kahnweiler gewidmet hatte. Ins Auge fällt sein satanisch erscheinender Männerkopf.

Von Eduard Chillida sind die Mappenwerke "Aischylos - Der Perser" und "Ce maudit moi" zu sehen, deren Blätter sich durch exakte Formdarstellungen auszeichnen, während Emil Schumacher mit attraktiven Radierungen in abstrakten Formen vertreten ist, bei denen sich auch Gegenständliches (wie ein Jäckchen) assoziieren lässt. Sie sind schwarz-weiß gemalt, können aber auch beruhigend anmutende Ockerfarben aufweisen. Otto Pienes vier Serigrafien, in denen der Künstler krasse Farbkontraste zwischen Rot und Schwarz herausarbeitete, weisen Rundformen auf, die zu leuchten und zu rotieren scheinen. Markus Oehlen zeigt dagegen drei übermalte Fotografien, in denen er es auf irritierend-preziöse Weise versteht, durch goldene Verwischungen Bewegung in die Szene zu bringen.

Neben diesen Bildbeispielen der fünf renommierten Gegenwartskünstler verdient auch das Mappenwerk "Pour un Nouveau Printemps de Picasso" von André Verdet (1913 bis 2004) Beachtung, denn außer einer gerahmten Zeichnung des französischen Dichters, Malers und Bildhauers, der von 1913 bis 2004 lebte, enthält es auch eine gerahmte Farbstift- Signatur von Picasso.

FiInfo: Die Ausstellung in der Galerie von Julia Philippi Dossenheim, Heidelberger Straße 31, läuft bis 30. Mai.