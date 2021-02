Von Peter Wiest

Heidelberg. Es war ein absolutes Knaller-Konzert, das sowohl die Fans als auch die Band selbst völlig außer Rand und Band geraten ließ. Ein Konzert, das den Höhepunkt des 20-jährigen musikalischen Schaffens einer der nach wie vor angesagtesten Gruppen der Region – und weit darüber hinaus – darstellte. Dass es allerdings gleichzeitig auch ihr letztes für mittlerweile schon fast ein ganzes Jahr sein würde, hätten sich am 29. Februar letzten Jahres in der Heidelberger Halle02 weder die Konzertbesucher noch die Musiker selbst auch nur im Entferntesten vorstellen mögen.

Dort feierten Dirty Deeds an diesem Abend mit einem grandiosen Auftritt ihr 20-jähriges Bestehen. Doch anscheinend läuteten bereits überall im Land die "Hells Bells", und kaum zwei Wochen später führte der "Highway", auf dem die anerkanntermaßen beste AC/DC-Coverband gut zwei Jahrzehnte lang souverän gesurft war, auf unselige Art direkt in die zumindest zeitweilige sprichwörtliche "Hell", wie es auf zweien der bekanntesten Songs von AC/DC heißt. Dann kam, wie jeder weiß, der Corona-Lockdown, und seither sind Livekonzerte nicht mehr möglich.

Das wird jedoch hoffentlich bald wieder vorbei sein, sind die Jungs von Dirty Deeds wie immer optimistisch – und haben deshalb einen ganz eigenen Impfstoff dafür geschaffen. "Rock’n‘Roll für die Immunität" heißt es in dem Song, den sie in Zeiten der Pandemie gegen deren Ursache und Folgen geschrieben und (abstandskonform und jeder für sich in seinem Wohnzimmer) aufgenommen haben: "Weil wir wissen, wie’s geht", wie sie singen. Das Stück ist eines der immer noch recht seltenen Eigengewächse der Band, kann auf YouTube aufgerufen werden (Als Stichwörter "dirty deeds germany impfstoff" eingeben) und zeigt, dass sie es nicht nur als Coverband wirklich total drauf haben.

Letzteres wollten sie allerdings ganz bewusst sein, denn zusammengeführt hat sie vor mittlerweile 21 Jahren die Liebe zu ihren großen Vorbildern. Alle fanden damals und finden bis heute, dass es nun mal keine bessere Band gab und gibt als AC/DC – ganz besonders in der Originalbesetzung mit dem schon vor fast 41 Jahren verstorbenen Sänger Bon Scott. Dessen 20. Todestag war denn auch am 19. Februar 2000 mit Anlass für die Gründung von Dirty Deeds, die sich nach einem der bekanntesten Songs von Scott und den beiden anderen AC/DC-lern Angus und Malcolm Young benannten.

Steckbrief Name: Dirty Deeds Bandgründung: 19. Februar 2000 anlässlich des 20. Todestags von AC/DC-Mitgründer Bon Scott. Besetzung: Marcus "BC" Pföhler (Gesang), Alex Kraft (Gitarre und Gesang), Alex Weigand (Bass und Gesang), Joe Daniels (Gitarre und Gesang), Martin Jug (Schlagzeug). Musikstil: Heavy Metal Hard Rock à la AC/DC Alben: Bisher noch keine; absolute Liveband. Videos auf www.youtube.com unter Stichwort "Dirty Deeds Germany". Livekonzerte: In Clubs und Hallen der Region, darüber hinaus in ganz Deutschland sowie auch mehrfach beim Wacken-Festival. 2005 in Kabul in Afghanistan vor 2400 Soldaten der "Internationalen Sicherheitsunterstützung" (ISAF). Für April 2021 ist ein Open Air in Heidelberg geplant; für September der Heidelberger Herbst, im Oktober ein Auftritt beim "ROCKtober" in Heidelberg-Kirchheim sowie weitere Konzerte bis zum Jahresende. Kontakt: dirtydeedshome@web.de Homepage: www.dirty-deeds.net

Der Rest ist ein Stück regionale Rock-Geschichte. Schon nach den ersten Auftritten wurden Dirty Deeds zum Geheimtipp der Heidelberger Musikszene. Sehr schnell sorgten die spektakuläre Bühnenshow des Sängers und Frontmannes Marcus "BC" Pföhler und der originäre Sound der gesamten Band mit den perfekt an das Original angelehnten authentischen Gitarren und der durchdringenden Rhythmussektion für ein immer breiter werdendes Publikum. Ausverkaufte Shows zunächst in Heidelberg, bald jedoch auch weit darüber hinaus bestätigten den Erfolg.

2005 erhielt die Band eine Einladung nach Kabul in Afghanistan, um dort vor 2400 Soldaten aus 23 Ländern für die "Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe" ISAF gleich zweimal aufzutreten – ein absoluter Höhepunkt und gleichzeitig ein Ansporn, den die Band nutzte, um noch bekannter und erfolgreicher zu werden mit Auftritten sogar beim legendären Wacken-Festival. Aber auch in Städten wie Lübeck, Hamburg, Bochum oder Essen und nicht zuletzt in der Schweiz sowie auch zweimal auf dem "Alpenflair"-Festival in Tirol. Dazwischen lagen immer wieder nicht minder spektakuläre Gigs daheim wie etwa diverse Auftritte beim "Heidelberger Herbst", die Dirty Deeds endgültig zu einer Kult-Band machten – nicht nur in der Hardrock-Szene, sondern weit darüber hinaus.

Auch Wechsel in der Besetzung konnten dem Erfolg keinen Abbruch tun. Von den Gründungsmitgliedern sind heute lediglich noch "BC" Pföhler und Martin Jug dabei. Mit im Dirty Deeds-Boot sind bereits seit 2003 Alex Kraft (Gitarre/Gesang) und Alex Weigand (Bass/Gesang) sowie seit 2014 Joe Daniels (Gitarre/Gesang).

Das Repertoire konzentriert sich im Wesentlichen auf AC/DC-Stücke aus der guten alten Zeit mit Bon Scott und somit auf Knaller wie "Highway To Hell", "TNT" oder "Let There Be Rock". Neuere Stücke wurden allerdings ebenfalls mit ins Programm aufgenommen, um das musikalische Spektrum zu erweitern. Dabei ist Dirty Deeds darüber hinaus längst nicht mehr "nur" Coverband – und schon gar nicht irgendeine. Denn die Gruppe hat ein ganz eigenes Profil gewonnen und zunehmend auch eigene Songs im Gepäck. Die auftrittsfreie Corona-Zeit hat sie in den zurück liegenden Monaten genutzt, um das eigene Programm zu erweitern, so dass es jetzt ein gutes Dutzend eigene Dirty-Deeds-Songs gibt, an denen allerdings noch im Team geprobt und gearbeitet werden muss – was bisher nicht möglich war, da wegen des Lockdowns gemeinsame Proben weiter untersagt sind.

Umso größer ist die Lust darauf und die Sehnsucht danach, endlich wieder gemeinsam vor Publikum zu stehen. Und vielleicht wird aus den eigenen Songs auch endlich das erste Dirty-Deeds-Album, auf das doch so viele Fans schon so lange warten.