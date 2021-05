Von Katharina Schröder

Heidelberg. "Neugeboren" sind im Bremer "Tatort" nicht nur Säuglinge, auch das Ermittlerteam hat andere Gesichter. Im letzten Fall mit Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) wurde letzterer im Einsatz erschossen. Geblieben ist BKA-Ermittlerin Linda Selb (Luise Wolfram). Ihr stehen nun der Däne Mads Andersen (Dar Salim) und Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) zur Seite. Die drei wissen noch gar nicht, dass sie ein Team sind. Am Montagabend kann man beobachten, wie sie langsam zu einem werden.

Was ist passiert? Ganz Bremen ist in Aufruhr, weil ein Säugling nach der Geburt aus dem Krankenhaus entführt wurde. Parallel taucht die Leiche eines jungen Mannes auf, und auf den ersten Blick sieht es nach Selbstmord aus. Schnell wird aber klar: Da hat jemand nachgeholfen. Nicht ganz so schnell wird klar, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt. Bei dem Toten handelt es sich um einen Drogendealer, und die Ermittlungen führen in eine Plattenbausiedlung mit vielen gescheiterten Lebensentwürfen.

Worum geht es wirklich? Um geplatzte Träume und Kontraste. Eine Anfangsszene zeigt eine Geburt, während das Voiceover vom Tod spricht. Wo kleine Kinder zeigen sollen, dass doch nicht alles hoffnungslos ist, werden sie gleichzeitig in kaputte Familien geboren. So gibt Vater Rudi Stiehler ganz offen zu, wie er mit seiner gescheiterten Fußballkarriere klar kommt: mit Alkohol. Falsche Entscheidungen hat hier jeder schon mindestens einmal getroffen.

Wie schlagen sich die Kommissare?Sie lösen zwei Fälle an nur einem Tag – das ist mal ein sportlicher Einstieg. Selb, Moormann und Andersen bringen alle eine Geschichte mit, haben aber keine Traumata – zumindest noch nicht. Andersen wurde vom dänischen Geheimdienst in Bremen stationiert. Warum, das wird wohl erst in Zukunft aufgelöst. Eigentlich will er zurück nach Kopenhagen, entscheidet sich dann aber doch, den Fall hier abzuschließen. Moormann ist jung, ehrgeizig und will unbedingt zur Mordkommission. Sie kommt direkt vom Vorstellungsgespräch in die Ermittlungen. Vor allem Moormann und Andersen werden antagonistisch vorgestellt: Sie trägt weiß, er schwarz. Sie will ehrgeizig und voller Elan in Bremen starten, er ist eigentlich schon wieder weg. Sie arbeitet regelkonform, er sieht Regeln nicht so eng. So ergänzen sich die beiden gut; künftig könnten daraus aber auch Konflikte im Team entstehen. Alle drei verbindet ihr enormer Ehrgeiz, ein schräger Humor und ein Faible für Donuts.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"?Er ist tatsächlich lustig, ohne peinlich zu sein. Das gelingt nicht immer beim "Tatort".

Was sind die Schwächen? Ohne zu viel vorwegzunehmen: Man könnte durchaus anzweifeln, zu was eine Frau, die gerade erst entbunden hat, in diesem "Tatort" in der Lage ist. Und auch der Charakter Andersen ist stellenweise einfach zu cool. Wer macht bitte ganz normal weiter, nachdem ihm eine massive Glasflasche auf dem Kopf zertrümmert wurde, und hat noch nicht einmal eine Platzwunde? Und bei einer Verfolgungsjagd von einem auf das andere Auto springen? Das hätte es bei Lürsen und Stedefreund nicht gegeben.

Und sonst noch? Das neue Team ist hochkarätig besetzt. Bauer ist bekannt aus "Jerks" und "Rampensau", Salim war in "Game of Thrones" und "Darkland" zu sehen. Bauer und Moormann wiederum kennen sich von der Schauspielschule.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Es gibt immer noch einen Zug, der später fährt.

Montag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Ja. Es ist ein durch und durch solider "Tatort". Ein guter Start für das Trio.