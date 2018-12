Von Roland Mischke

Berlin. Ein Patient erzählt seinem Therapeuten von seinem Leben. In diesem Fall dem Dr. Gänsehaupt, so nennt sich der Autor selber. In seinem zweiten Roman führt Maruan Paschen (33) auf schelmische Weise eine Familie vor. Sie ist so groß, dass ihre Mitglieder mit Autos, in denen sie Heiligabend zu einer Hütte an einem See fahren, eine Autokarawane bilden. Sie wissen alle, was sie erwartet: Brennende Kerzen, siedend heißes Fondue, alkoholstarke Getränke und saftige Anekdoten. Dabei werden Identitäten miteinander verhandelt und abgeglichen. Der Roman ist gleichsam als psychoanalytische Sitzung angelegt, und das autobiografisch: Paschens therapieren Paschens.

Da sind Maruans Mutter und ihre vier Brüder Tarzan, Art, Otto und Berti. Nur einmal im Jahr treffen sie sich an einem Tisch, an dem sie sich unterhalten. Nachdem die Geschenke aus dem Glanzpapier ausgepackt sind, wird die Vergangenheit abgewickelt. Jedes Mal. Man spricht über die Generationen, ihre Freuden und Tragödien. Es wird nostalgisch, lustig, vorübergehend auch mal befremdlich, dann bedenklich. 25 Kapitel hat das Buch, jedes enthält eine Familiengeschichte. Sie werden aneinandergefügt wie das dampfende Rindfleisch, das von einem zum anderen gereicht wird, wie der Rumtopf, aus dem sich jeder etwas nimmt.

Maruan Paschen ist der Sohn einer deutschen Mutter und eines palästinensischen Vaters, er wuchs in Hamburg auf und ließ sich nach der Schule zum Koch ausbilden. Er studierte im schweizerischen Biel, in Wien und in Leipzig, arbeitete als Deutschlehrer im libyschen Tripolis und war Werbetexter. Heute lebt er in Berlin, sein erstes Buch "Kai. Eine Internatsgeschichte" erschien 2014. Seine Erzählweise ist pointenreich, witzig, aber auch tragikomisch. Er liebt das Kammerspiel, bei dem es um dies und jenes geht.

Einige Familienmitglieder erzählen vom Krieg, begleitet von Fotografien des früheren Lebens und Wehrmachtsuniformen. Dem gegenüber breitet Maruan Paschen seine Jugendzeit auf, die achtziger und neunziger Jahre, "in der die Farbe Grün zu einer politischen Farbe wurde, in der der VW Käfer zum VW Golf wurde". Onkel Art verrät, das er einen Weihnachtsbaum und ein Auto geklaut hat. Onkel Tarzan wird von seiner Familie auf Abstand gehalten, er hasst Araber. Maruans Vater lebt irgendwo im Westjordanland, sein Sohn Maruan kennt ihn nicht wirklich. Die Mutter grämt sich über eine zerstörte Butterschale, deren Scherben nicht mehr zusammenzukleben sind. Es ist, wie wohl überall, keine heile Familie.

Der eine oder andere schaut in Abgründe, längst vergessen geglaubte Kränkungen und dunkle Geheimnisse tauchen wieder auf unterm Weihnachtsbaum. Bis hin zu einer Tötung, die nicht klar artikuliert wird. Über manche Angelegenheiten soll einfach nicht gesprochen werden. Weihnachten ist ja das Fest des Friedens. Da darf und muss man auch lügen können.

Nur einmal bricht eine Wahrheit durch, der Autor wird ganz persönlich. Er, ein "in Deutschland lebender Araber", vernimmt im Flugzeug einen arabisch gesprochen Notruf - und meldet sich sofort, obwohl er gar nicht helfen kann. Da wird es kurz mal ernst, aber versickert gleich wieder. Heiligabend soll nichts Politisches das Familienfest belasten. Der anders aussehende junge Mann, dessen "vielleicht milchkaffee-, cappuccinofarbene" Haut seine migrantische Herkunft zeigt, will nicht unangenehm auffallen. Er gehört ohnehin nur am Rande dazu, ist der Exot der deutschen Familie.

In einem Interview hat Maruan Paschen gesagt, Literatur sei nicht dazu da, etwas zu heilen. Daran hält er sich in seinem Roman einer Weihnachtsfeier, die familienstiftend sein soll, es aber nicht so weit schafft. Immerhin hat man sich wieder mal gesehen und miteinander Worte gewechselt.

Info: Maruan Paschen: "Weihnachten." Mattes & Seitz, Berlin 2018, 196 Seiten, 20 Euro.