Von Sebastian Jutisz

Heidelberg. Einfach und kompliziert zugleich – diesen Eindruck hat man, wenn es um das Thema Sex geht, das die Menschheit seit jeher elektrisiert. So auch bei der Veranstaltung mit dem Titel "Sex als Position?" im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg (DAI), wo die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal, die Biologin Meike Stoverock und die Amerikanistin und "Pornowissenschaftlerin" Madita Oeming lebhaft über den gesellschaftlichen Umgang mit der "schönsten Nebensache der Welt" diskutierten.

Weshalb über Sex viele Worte verlieren, es ist doch alles bekannt? Könnte man fragen. Noch nie wurde so viel über den Liebesakt geschrieben und gesprochen wie heute – in Zeitungen, Zeitschriften, Internetforen, Ratgebern. Wir leben in einer Gesellschaft, die so vielfältig ist wie noch nie. Sexualität wird heutzutage auf so unterschiedliche Weise gelebt, wie man es sich vor Jahrzehnten nur schwer hätte vorstellen können. Es gibt nur noch wenige Tabus, immer mehr Menschen sprechen offen über ihr Sexualleben. Dank des Internets kann man heute sogar bequem vom Sofa aus nach neuen Partnern suchen, ohne sich in überfüllten Bars und Diskotheken die Füße platt stehen zu müssen. Könnten wir uns also nicht auf die Schulter klopfen und einfach entspannt zurücklehnen? Es ist doch alles paletti, unsere Gesellschaft ist so tolerant wie nie. Eigentlich müssten wir zufrieden sein, oder?

Und doch ist es nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Noch immer gibt es viele Klischees, die uns im Alltag das Leben schwer machen. Die drei Diskutantinnen waren sich einig, dass darunter vor allem junge Frauen leiden. Meike Stoverock zufolge hält sich in Teilen der Gesellschaft noch immer hartnäckig das Gerücht, die weibliche Sexualität sei rein reaktiv und Frauen hätten kein sexuelles Begehren. Mithu Sanyal – sie feierte 2021 mit "Identitti" ein furioses Romandebüt – wies darauf hin, dass unsere Rollenbilder und Vorstellungen in Fragen der Sexualität noch immer stark von den Sexualwissenschaften des 19. Jahrhundert geprägt seien. So werde auch heute noch oft erwartet, dass der Mann den ersten Schritt macht. Dazu passt auch die ganze Aufregung rund um das "erste Mal" und die romantische Aufladung dieses Ereignisses.

Für Stoverock steht fest, dass jungen Frauen mit diesem Narrativ Angst gemacht wird, nur um sie anschließend wieder zu beruhigen. Generell müsse die Gesellschaft wieder einen positiveren Zugang zu Sexualität finden, betonten die drei Autorinnen. Zu oft werde Sexualität mit Gefahr in Verbindung gebracht, während die lustvolle und befreiende Dimension vernachlässigt werde. Mithu Sanyals Analyse zufolge haben paradoxerweise auch die Frauen- und MeToo-Bewegung einen gewissen Anteil an dieser Entwicklung. So hätten beide zu einer gewissen Stigmatisierung der männlichen Sexualität geführt. Statt eine selbstbestimmte Sexualität zu fördern, seien immer mehr Regeln und Verbote aufgestellt worden, die allerdings nicht unbedingt zielführend seien.

Sanyal, Stoverock und Oeming übten jedoch nicht nur Kritik, sondern hatten auch praktische Vorschläge parat. Statt im Aufklärungsunterricht das Augenmerk allein auf Geschlechtskrankheiten, Fortpflanzung und Verhütung zu legen, müsse auch eine echte Lustvermittlung stattfinden. Da das nicht der Klassenlehrer machen könne, müsse externe Expertise hinzugezogen werden. Stoverock und Oeming betonten, wie wichtig es ist, einen positiven Zugang zum eigenen Körper zu entwickeln. Dafür sei es notwendig, die weibliche Masturbation zu enttabuisieren, so Oeming. Zudem würden wir immer noch viel zu wenig offen über Lust kommunizieren, sondern stattdessen Metaphern verwenden, was oft zu Missverständnissen führe.

Bei den meisten Themen herrschte Einigkeit. Nur beim Thema Online-Dating kamen leichte Dissonanzen zum Vorschein. So sah Sanyal bei Apps wie Tinder die Gefahr, dass Rassismus und Vorurteile verstärkt würden. Stoverock wies hingegen darauf hin, dass Online-Portale gerade Frauen die Möglichkeit gäben, ungeniert ihrer Lust nachzugehen, ohne dafür vorverurteilt zu werden oder sich rechtfertigen zu müssen.