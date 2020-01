Von Zhe Weber

Heidelberg. Der Autor Max Goldt, Jahrgang 1958, begann seine Karriere als Sänger, bevor er als Kolumnist der Satire-Zeitschrift "Titanic" arbeitete. 1996 wurde er Teil des Künstlerduos "Katz & Goldt", wo er Texte für die Comics des Zeichners Stephan Katz verfasste. Aus seinem Fundus brachte er nun mehrere Werke zu einer Lesung im Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) mit, um sie im ausverkauften Saal vorzutragen.

Gelesen wurden sowohl ältere Texte von 2009 als auch neuere von 2018 und solche, die bislang noch nicht veröffentlicht worden sind. Im Mittelpunkt von Goldts Texten steht immer der Mensch und seine Beziehungen in der heutigen Gesellschaft. Der Autor wirft in ihnen präzise Blicke auf die kleinen Dinge des Lebens und enthüllt so das Skurrile im Alltäglichen.

An einer Stelle ist es jemand, der bei einer "craniosacralen Therapie" nach Entspannung sucht, aber nicht recht finden kann. An einer anderen ist es ein Mann, der auf Englisch zu erklären versucht, was der Unterschied zwischen einem Flammkuchen und einer Pizza ist. Den starken deutschen Akzent, von Goldt fast liebevoll "Nazi-Englisch" genannt, wusste er gekonnt beim Vortragen nachzuahmen.

Max Goldt verließ sich während der Lesung nicht ausschließlich auf die Wirkung seines Textes, sondern bewies auch seine Qualitäten als Entertainer. Bereits zu Beginn verwickelte er das Publikum in ein heiteres Frage-und-Antwort-Spiel, in dem er wissen wollte, ob seine Zuhörer sich so freuen würden wie er. Zwischendurch gab er immer wieder kurze Erläuterungen zu seinen Werken. In seinen Dramoletten wechselte er mit Leichtigkeit zwischen den verschiedenen Rollen und haucht seinen Werken Leben ein. Etwa in der Mitte der Lesung zückte Goldt dann eine Brille, mit der Bemerkung, dass er sie nicht gerne trage, aber schließlich seien Buchstaben doch schöner mit ihr.

Goldts Werke sind gefüllt von gedanklichen Abschweifungen und feingeistigen Betrachtungen von Nebensächlichkeiten. Doch nie entsteht der Eindruck, dass er vom Thema abkommt, was seinem großen Gespür für Timing und Taktung seines Witzes zu verdanken ist.

Zudem gelingt es ihm immer wieder in außergewöhnlicher Weise, den aktuellen Zeitgeist einzufangen. Das Publikum wurde an diesem Abend durch die fast zweistündige Lesung hervorragend unterhalten.