Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Mit geschmeidigen Bewegungen und einer schwebenden Leichtigkeit tanzt Merce Cunningham durch den Raum. Mal trippelt er auf der Stelle, mal flattert er wie ein Vogel in der Luft, mal umkreist er in ausladenden Sprüngen ein imaginäres Zentrum, mal faltet er seine langen Körperglieder zu verwirrenden Knäuel.

Die historischen Schwarzweiß-Aufnahmen aus den 1950er Jahren, die in Alla Kovgans sehr ästhetisch gestaltetem Dokumentarfilm oft auf einem Splitscreen vorgeführt werden, zeigen den berühmten Tänzer und Choreografen in Zusammenarbeit mit dem Avantgarde-Komponisten John Cage. Tanz drücke nichts aus, sondern sei vor allem reine Bewegung, sagt Cunningham dazu aus dem Off. Er wolle "jede denkbare Bewegung ausführen" und dabei körperliche Grenzen ausloten. Dieses Tun des Tänzers vermittle primär eine "visuelle Erfahrung".

In diesem Sinne hat die in Moskau geborene, mittlerweile in Boston lebende Regisseurin Alla Kovgan für ihren beeindruckenden Porträtfilm den Tanz als visuelles Erlebnis ins Zentrum gestellt. Zusammen mit Tänzerinnen und Tänzern, die noch bei Cunningham (1919-2009) studiert haben, sowie mit der Choreografin Jennifer Goggans hat sie an öffentlichen Orten verschiedene Choreografien nachinszeniert, die zwischen 1944 und 1972 entstanden.

Darunter befinden sich etwa die auf einer Lichtung im Wald aufgenommene "Suite fort two", das "Septet" mit Musik von Erik Satie oder auch das Stück "Summerspace", für das der Maler Robert Rauschenberg einst ein pointillistisches Bühnenbild gestaltet und Morton Feldman die Musik geschrieben hat. In "RainForest" wiederum schweben die mit Helium gefüllten "Silver Clouds" von Andy Warhol über die Bühne, während die Tänzerinnen und Tänzer körperfarbene Kostüme tragen, die an mehreren Stellen aufgeschlitzt sind; was auf eine Idee des Malers Jasper Johns zurückgeht.

Dass Cunninghams Choreografien zwar in langen, experimentellen Proben mit größtmöglicher Freiheit erarbeitet wurden, letztlich aber zu einer festen Form gefunden haben, erzählt Alla Kovgan bei ihrem Besuch im Heidelberger Gloria-Kino einem interessierten Publikum. Auch die schwierige Realisierung ihres eigenen Projekts folge gewissermaßen diesem kreativen Prinzip: Nach sieben Jahren Vorbereitungszeit musste ihr Film mit den einstudierten, an verschiedenen Schauplätzen aufgeführten Tänzen (z. B. auch auf einem Hausdach in New York) an nur 18 Tagen gedreht werden. Dabei vermittelt jeder Tanz eine Grundidee Cunninghams, die wiederum in Beziehung gesetzt wird zu den historischen Filmdokumenten.

Da Kovgan die Tanzszenen in 3-D realisierte, mussten die langen, in einer Einstellung gedrehten Kamerabewegungen im Raum, die den Blick der Zuschauer lenken, genau geplant und organisiert werden. Da wiederum für Merce Cunningham die Beziehung zwischen dem Raum und den Tänzern von zentraler Bedeutung war, löst 3-D als Speichermedium im Nachhinein seinen Traum auf eine Art ein und bewahrt so das visuelle Ereignis Tanz als sein Vermächtnis.

