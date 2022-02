„Kommt mal aus euren Mauselöchern und traut euch, ihr Tiger“: Clown Zopp ruft in Speyer zum Mitmachen auf und macht lustige Späße. Foto: privat

Speyer. (RNZ) Eigentlich wollte Zopp mit dem ganzen Zirkus kommen. Aber der steckt fest. Dem Direktor bleibt nur eins: Zopp alleine losschicken. Mit einem großen Koffer voller Requisiten muss Zopp den Zirkus ganz allein spielen. Aus zumindest meistens recht braven Mädchen und Jungen werden plötzlich reißende Tiger, große graue Elefanten und mächtige Pyramiden...

Zirkus zum Mitmachen für Kinder ab vier Jahren gibt es beim Gastspiel des Zopp & Co. Clowntheaters in Speyer zu erleben. Wer mitmachen mag und unter 18 Jahre alt ist, braucht wegen Corona einen Testnachweis. Für Kinder, die den nicht haben, wird am beim Eingang extra ein Lolli-Test angeboten. Dafür braucht man eine Viertelstunde Zeit, deshalb sollte man etwas früher kommen. Für Erwachsene gilt der übliche andere Zirkus.

Info: Speyer, Sonntag, 27. Februar, 15 Uhr, Alter Stadtsaal Rathaushof. Karten für 9 Euro unter Telefon 0 62 32/ 28 90 750.