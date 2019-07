Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. "Wir können nicht zweimal in denselben Fluss steigen", wird eingangs Heraklit zitiert. Die Zeit als große "Verwandlerin" beseelt diesen Film und die Stadt, von der er handelt. Von Klio, der Muse und Schutzpatronin der Historiker, hat die Titelheldin von Erik Schmitts Film ihren Namen erhalten. Im phantasievollen Schnelldurchlauf führt deshalb auch ein Geschichtsschreiber und Archivar durch 800 Jahre Berliner Geschichte, die 1989 für einen markant gedehnten Augenblick innehält, weil kollektive Erfahrung und individuelles Erleben sich auf tragische Weise kreuzen: Im Verkehrsstau nach dem Fall der Mauer stirbt eine Mutter, damit ihr neugeborenes Kind leben kann. Cleo heißt das aufgeweckte Mädchen, das ein leidenschaftliches Interesse für eine verschollene magische Uhr entwickelt und sich deshalb als Zehnjährige gemeinsam mit ihrem liebevollen Vater auf Schatzsuche begibt. Doch dabei kommt es zu einem tödlichen Unfall.

Als Erwachsene ist die jetzt elternlose Cleo (Marleen Lohse) traumatisiert. Sie leidet unter Schuldgefühlen, isoliert sich von ihren Mitmenschen und meidet es, an die Vergangenheit zu denken. Deshalb hat sich die furchtsame Stadtführerin Regeln für die tägliche Routine aufgestellt. Doch dann wird Cleo von ihrer forschen Chefin gezwungen, ihr Schneckenhaus, das im Bild der Treppenhaus-Spirale seine Entsprechung findet, zu verlassen und sich ihren Ängsten zu stellen.

"Ohne Liebe wäre diese Stadt eine Wüste", gibt ihr die Chefin mit auf den Weg, der Cleo geradewegs zu Paul (Jeremy Mockridge) und zu einer geheimnisvollen Schatzkarte führt. Auf ihr ist in verschlüsselter Weise jene bis heute unauffindbare Beute aus dem legendären Einbruch der Brüder Sass eingezeichnet, zu der auch die von Cleo ersehnte magische Uhr gehören soll. Mit ihrer Hilfe will sich die Schatzsucherin auf eine Zeitreise begeben, um ihre Traumata und ihr bisheriges Leben zu löschen.

Was hier nach melancholischer Schwere klingt, erzählt Erik Schmitt allerdings mit leichter Hand, überbordender Phantasie und ungewöhnlichen visuellen Einfällen, die sich in räumlich-zeitlichen Sprüngen und einem tempogeladenen, kursorischen Erzählduktus ausdrücken und insofern nicht selten an die Filme von Michel Gondry und Jean-Pierre Jeunet erinnern. Bei seinem Besuch im Heidelberger Gloria-Kino, wohin ihn seine beiden Hauptdarsteller Marleen Lohse und Jeremy Mockridge sowie der Junior Producer Pablo Elsner begleitet haben, spricht der Regisseur über diese gegensätzlichen Stimmungen der inneren Reise seiner Heldin und über die vielen, spielerisch und mit überwiegend analoger Tricktechnik arrangierten Details, die das Seelendrama mit einer abenteuerlichen Schatzsuche und nicht zuletzt einer heiteren Liebesgeschichte verbinden.

Für sein poetisches, an vielen Originalschauplätzen entstandenes Berlin-Porträt mischt Schmitt überdies Fakten und Legenden und führt so seine sympathischen Helden und mit ihnen die Zuschauer buchstäblich in die faszinierenden Schichten der Geschichte. Diese liegen in "Cleo" im Westen von Berlin unter dem geschichtsträchtigen Teufelsberg, in dessen Tiefen sich die innerlich zerrissene Heldin schließlich zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen "Anfangslosigkeit" und einem ebenso schmerzlichen wie schönen Leben entscheiden muss.

Als Marleen Lohse, begleitet von Erik Schmitt an der Gitarre, im Anschluss an die Vorstellung des zauberhaften Films im Gloria-Kino den Song "Wonderful Life" von Black anstimmten, konnte man das auch als persönlichen Kommentar des Filmteams verstehen. Die Zuschauer waren davon sichtlich berührt.

