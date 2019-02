Von Brigitte Fritz-Kador

Jagsthausen. Die Burgfestspiele Jagsthausen haben für die Neuinszenierung ihres Standardstückes "Götz von Berlichingen" in der nächsten Saison für eine Überraschung gesorgt: Intendant Axel Schneider konnte Hansgünther Heyme für die Regie gewinnen. Er ist nach Michael Bogdanov (2014) der zweite international renommierte Regisseur, den er für Jagsthausen verpflichtet, mit dem er damit auch wieder einen "politischen" Götz garantiert.

Theaterkennern ist Heyme schon aus seinen Anfangsjahren und den Schlagzeilen als Intendant am Kölner Schauspielhaus bekannt und spätestens nachdem er im Stuttgarter Schauspielhaus als Nachfolger von Claus Peymann für mindestens genauso viele "Theaterskandale" wie er sorgte, ist er auch hierzulande ein Begriff. Dabei stammt Heyme aus Bad Mergentheim, leitet u.a. die renommierten Ruhrfestspiele Recklinghausen und zuletzt, längst im Pensionsalter, das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen.

Beziehungen zu Heilbronn gibt es auch: Ein vor einigen Jahren groß angekündigtes Gemeinschaftsprojekt einer Heyme-Inszenierung von Wagners gesamtem "Ring" scheiterte in Heilbronn, wurde nur in Ludwigshafen und Halle verwirklicht - und: Christian Marten-Molnar, von 2008 bis 2012 Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am Theater Heilbronn hat 2014 in der Dokumentation "Darum Theater! Hansgünther Heyme" dessen ungewöhnliche Theaterarbeit dargestellt. Umso gespannter kann man jetzt sein, wie Heyme den "Götz" auf die Bühne bringt, auch weil die letztjährige Inszenierung hart am Klamauk vorbeiging und die guten Besucherzahlen vor allem dem "Götz" von Walter Plathe zuzuschreiben sind.

Sein Nachfolger steht nunmehr fest: Tim Grobe, langjähriges Ensemblemitglied am Hamburger Schauspielhaus und auch bekannt aus verschiedenen TV-Rollen.

Neben dem "Götz" und dem Musical "Hair" als Eröffnungsstück und einem weiteren Musical "Der bewegte Mann" stehen noch "Die drei Musketiere" und "Baskerville - Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville" sowie zwei Kinderstücke ("Das tapfere Schneiderlein" und "Rabe Socke") auf dem Programm. Axel Schneider verspricht für die insgesamt über 80 Aufführungen im Burghof: "Große Titel, bekannte Stars, bewährte Regieteams und tolle Ensembleleistungen. Diese Ingredienzien sollen auch die Saison 2018 wieder auszeichnen."

Dabei hat die vergangene Spielzeit die Theatermacher in Jagsthausen nicht ganz glücklich gemacht. Zu den 86 Aufführungen kamen knapp 41.000 Besucher (kalkuliert waren 42.000 ), was einer Auslastung von 75 Prozent entspricht, aber auch einen stetigen Rückgang aufzeigt. Noch 2015 kamen über 50.000 und die Jahre, in denen die Besucherzahl mit einer "6" begann, sind durchaus noch in Erinnerung. Mit eine Ursache sieht man in den vielen "Konkurrenz-Festspielen" von Laientheatern, die Jagsthausen als "richtiges professionelles Theater" hat.

Für den großen Publikumszulauf sorgten zuletzt vor allem Musicals. Das bestätigte auch "Catch me, if you can", der Renner der Saison 2017. Diese Funktion soll nun "Hair" übernehmen, mit dem die Spielzeit am 8. Juni eröffnet wird und das die Hippiezeit der 1970er Jahre wieder lebendig werden lässt.