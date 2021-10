Von Daniel Schottmüller

Frankfurt. Bis eben haben die 20 bis 30 jungen Frauen und Männer noch schweigend gelauscht, während Bodo Kirchhoff im Gespräch mit 3Sat-Moderator Markus Brock seinen "Bericht zur Lage des Glücks" vorgestellt hat. Aber jetzt, mitten im Interview, reißen sie Taschen und Rucksäcke an sich und verlassen fluchtartig ihre Plätze. Weil Kirchhoff gerade darüber doziert hat, wie wichtig es ihm war, die Protagonistin seines 600-Seiten-Romans einfach nur "die Afrikanerin" zu nennen? Weil der 73-Jährige sich, wie so viele Autoren vor ihm, an der Beziehung zwischen einem privilegierten, älteren Weißen und einer jungen, schutzbedürftigen Schwarzen abgearbeitet hat?

Carolin Kebekus (41) hat mit „Es kann nur eine geben“ ein Sachbuch geschrieben, das gleichermaßen unterhält und entlarvt. Foto: Marc Jacquemin/Buchmesse

Tatsächlich ist der Grund ein anderer: Carolin Kebekus ist da und wird in diesem Moment von den Sendeassistenten der ARD verkabelt. Für ihre Fans heißt das: schnell rüber auf die andere Seite der Bühne und sich einen guten Platz ergattern. Ein Schnappschuss von der Comedienne würde sich doch gut in der nächsten Insta-Story machen ... Die Szene zeigt die Vielfalt der Frankfurter Buchmesse 2021. Klar, kann man hier einem um Ernst bemühten Schriftsteller zuhören, der sein Schaffen als qualvolle Pflicht, als ein Abgründe offenbarendes Annähern an die Wahrheit, begreift. Man kann sich aber auch von der Aufbruchsstimmung anstecken lassen, die eine 41-jährige Autorin bei der Vorstellung ihres spritzig-feministischen Debüts verbreitet. Eine Messe als Marktplatz der Ideen.

Zumindest räumlich können die Generationen mit ihren unterschiedlichen Weltanschauungen sogar noch enger zusammenrücken. So etwa bei der Podiumsdiskussion zwischen Jagoda Marinic und Matthias Politycki am Morgen. Hier der 66-Jährige, der die Bezeichnung "Alter Weißer Mann" als rassistische Beleidigung auffasst und der, frustriert über die Diskussionskultur in Deutschland, nach Österreich gezogen ist. Dort die 44-jährige Leiterin des Interkulturellen Zentrum Heidelberg, Podcasterin und TAZ-Kolumnistin. Das Besondere an diesem Gespräch: Auch wenn der eine Gendern für "grammatikalisch falsch" hält, während die andere sich für Vielfalt und Sensibilität gegenüber Minderheiten stark macht, entsteht ein Austausch. Und da die Moderatorin nicht mit geifernden Unterbrechungen à la Lanz dazwischenfunkt, zeitweise sogar Konsens. Marinic und Politycki sind überzeugt, dass wir uns mit der Dämonisierung Andersdenkender selbst schaden. Und dass die logarithmengesteuerte Einteilung in Gut und Böse, mit der wir im Internet täglich konfrontiert sind, unserer komplexen Welt nicht gerecht wird.

Tijen Onaran und Michel Abdollahi sind gegen einen Boykott der Frankfurter Buchmesse. Foto: Marc Jacquemin/Buchmesse

"Wie wollen wir leben?", diese Frage hat sich die Buchmesse in diesem Jahr zum Motto gemacht. Beide Autoren würden als Antwort vermutlich den Wunsch nach mehr Differenzierung und weniger Empörung äußern. Gerade im Bezug auf die Netzdebatte, die die Buchmessen-Absage von Autorin Jasmina Kuhnke losgetreten hat, wählt Jagoda Marinic deutliche Worte: "Ich finde es nicht gut, zu einem Boykott gegen die Buchmesse aufzurufen, weil wir gemeinsam reden müssen, weil wir hier unsere Ideen vertreten müssen." Auch Tijen Onaran, Unternehmerin und Autorin, unterstreicht einige Stunden später, dass sie sich sehr bewusst entschieden hat, an der Messe teilzunehmen: "Ich hoffe, dass wir es wieder schaffen, miteinander statt übereinander zu sprechen." Als junge Frau mit Migrationshintergrund begreift die 36-Jährige ihre Rolle darin, in der von Männer dominierten Businesswelt Raum einzunehmen. Sie will sichtbar sein und so eine Vorbildfunktion einzunehmen.

Das erinnert stark an die Aussagen, die am Abend dann auch Carolin Kebekus bei der Vorstellung von "Es kann nur eine geben" trifft. Der Titel ihres so humorvollen wie informativen Erstlingswerks ist ironisch zu verstehen. Natürlich genügt es der Kölner Komikerin nicht, dass es in Märchen und Filmen, beim Karneval und auf der Comedybühne scheinbar immer nur Platz für eine einzige Frau gibt. Eine, die im besten Fall lustig, im dümmsten aber lethargisch-doof wie das Schneewittchen oder ganz und gar eigenschaftslos wie Schlumpfine daher kommt. "Das Buch ist eine Einladung, herauszufinden: Wo hat mich das Patriarchat geprägt?", so die Comedienne. Es ist aber auch der Aufruf zur Solidarisierung. Und der scheint auf der Buchmesse 2021 gut anzukommen.