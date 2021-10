Die Freddy Wonder Combo spielt Bond-Filmmusik.

Heidelberg. (RNZ) Daniel Craig hat als James Bond im neuen Filmabenteuer "Keine Zeit zu sterben", aber die Bond-Fans bekommen viel Zeit zum Leben bei den "James Bond Nights" im Heidelberger Schloss. Schlossgastronom und Spitzenkoch Martin Scharff versetzt zusammen mit Freddy Wonder und seiner Band das Schloss an zwei Wochenenden in 007-Fieber. Der Königssaal wird zur musikalisch-kulinarischen Film-Kulisse und der historische Fasskeller zum mondänen Casino Royale.

Zur Premiere am 8. Oktober wird der deutsche Schauspieler Götz Otto, einst Widersacher von Bond-Darsteller Pierce Brosnan in "Der Morgen stirbt nie", den Gästen seine Aufwartung machen. Die insgesamt fünf exklusiven Abende moderiert Deutschlands bester James-Bond-Kenner Danny Morgenstern, der Wissenswertes und Insidernews von den Drehs erzählen wird. Zur Premiere wird er nicht nur den Stargast interviewen, sondern auch die Heidelbergerin Simone Bechtel, die 1995 im Film "Golden Eye" als Schauspielerin mitwirken durfte. Dazu präsentiert die Freddy Wonder Combo die besten Bond-Filmsongs und Martin Scharff serviert ein von Bond-Spielorten inspiriertes 4-Gänge-Menü.

Info

Heidelberg, 8. & 9. Oktober sowie 15. bis 17. Oktober, 18.30 Uhr (Sonntag 17.30 Uhr), Schloss Königssaal. Karten für 169 Euro bei www.heidelberger-schloss-gastronomie.de.