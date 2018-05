Von Rainer Köhl

Mannheim. Ein Popalbum als Oper? Das Mannheimer Nationaltheater hat das Experiment gewagt und einen faszinierenden Abend im Opernhaus geschaffen: Björks "Vespertine". Das gleichnamige Album der isländischen Popmusikerin hat ein Team in eine Fassung gebracht, die das Konzeptalbum von 2001 als Bühnenwerk erfahrbar macht. Das Trio "Himmelfahrt Scores" hat das Album transkribiert und in Partitur gebracht, die Regisseurin Kirsten Dehlholm (Hotel Pro Forma) und Jon R. Skulberg haben die Songtexte in eine Geschichte geformt.

Es sind surreale, poetische Texte, die um ebensolche, unbestimmte Empfindungen und Wahrnehmungen kreisen. Björks Bühnenauftritte und Musik-Videos in ihren fantastischen Kostümen erinnern ohnehin an Oper. Ihr Okay für die Bühnen-Adaption hat die Pop-Künstlerin gerne gegeben, mit der Bedingung, dass kein politischer Aktionismus damit betrieben wird. Das geschieht auch nicht.

Traumwelten beschwört Björk auf ihrem Album und dies setzt das Regieteam mit eigenen Mitteln um: In der Abgeschiedenheit eines Labors experimentieren eine Wissenschaftlerin und ihre Doppelgängerin, die sie sich zuvor geschaffen hat. Einen "Wolkenjungen" haben die beiden ebenso kreiert wie einen "Leuchtenden".

Motive aus dem altgriechischen Gaia-Mythos hat die Regie hineingebracht und taucht in den Video-Visualisierungen gleichzeitig tief ein ins Mikroskopische. Fantastische Welten an Farben und Formen tun sich auf, werden projiziert: Fotografien und Videos von Zellen, Vernetzungen im Gehirn und weiteren mikroskopisch durchleuchteten Bausteinen des Lebens.

Das alles ist visionär und utopisch in Szene gesetzt, im Bühnenbild von Maja Ziska und den Kostümen von Fredrik Floen. Die zwölf Songs des Albums folgen weniger den bekannten linearen Strukturen eines Popsongs, schaffen vielmehr eine eigene Ästhetik mit dem In-Sich-Kreisen von Empfindungen. Dementsprechend lässt Björk auch die Musik kreisen. Das tut sie mit faszinierenden Klängen und reichen technischen Möglichkeiten. Orchester und Chor hatte sie ebenso wie Klänge, die aus Naturgeräuschen adaptiert, transformiert wurden. Reiche Möglichkeiten hatte nun auch das Team der Mannheimer Arrangeure. Wie im Original ist die Harfe viel beschäftigt, hier sind es zwei, die auf den beiden Proszeniumslogen ihren naturhaft glitzernden Zauber entfalten.

Reichlich Schlagzeug ist dabei, was den rhythmischen Aspekten des Originals ebenso Rechnung trägt, wie den klanglichen, denn es blinkt und klingelt reichlich in der Partitur, die Glockenspiele und Idiophone sind in regem Einsatz. Die Mannheimer Bearbeitung klingt denn auch kaum nach Pop, sondern nach großer Oper, kommen die hymnischen Tonfälle im großen Orchester doch wirkungsvoll zum Klingen. Das erinnert bisweilen an die Spätromantik eines Gustav Holst, wenn die Streicher ihre sahnigen Harmonien strömen lassen, und auch nach John Adams, wenn die minimalistischen Patterns in endlosen Strom geraten. Sphärische, trancehafte Klänge entfaltet das Nationaltheater-Orchester unter Matthew Toogood.

Ji Yoon und Aki Hashimoto sind klassisch geschulte Sängerinnen, und versuchen erst gar nicht, den emotionalen Gesangsstil von Björk zu imitieren, sondern singen mit schlanken, schönen Opernstimmen. Sublime Gesänge, leuchtende Kantilenen, still und verinnerlicht, so geben die beiden den Songs beste Klassizität. Wenn die Gesänge zu Beginn mitunter nach Benjamin Britten klingen in ihren unwegsamen Melodiegängen, so zeigt das, dass auch Pop sehr anspruchsvoll sein kann.

Der Bariton Raymond Ayers singt den "Leuchtenden" mit expressivem Wohllaut und dem Wolkenjungen gibt der Knabensopran von Simon Oesch die seraphische Wirkung. Hinzu kommen Kinderchor und Damenchor des Nationaltheaters: ersterer als Steine kostümiert, letzterer als mythisches Naturphänomen. Ein rauschhaftes Erlebnis für alle Sinne, am Ende euphorisch umjubelt.

Info: Die nächsten Aufführungen sind am 30. Mai sowie am 3. und 10. Juni