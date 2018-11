Von Mayely Müller und Lea Franz

Heidelberg. Mit zehn Inszenierungen, die unterschiedlicher nicht sein konnten, luden die 20. Heidelberger Theatertage ihre Zuschauer ein. Vom Physical Theatre über klassisches Sprechtheater bis hin zum Dokumentartheater war nahezu jedes Genre vertreten. Viele Stücke regten zum Nachdenken an, einige auch zu herzhaftem Lachen. Beides gelang einem Stück, das zum Hauptpreisträger erkoren wurde. Und das gleich doppelt: von der Jury des Theatervereins und der Studierenden-Jury, die sich unter Leitung der Heidelberger Germanistik-Professorin Karin Tebben auf das Festival vorbereitet hatte.

"festgefeiert" zeigt auf ungewöhnliche und hinreißende Weise die ambivalente Bedeutung eines Festes in Zeiten des Krieges. Das atmosphärisch eindrucksvolle Inszenierung des Freiburger Cargo Theater versteht es, die Zuschauer zunächst in eine ausgelassene Feierstimmung zu versetzen, in die der Schrecken des Krieges einbricht, ohne dass dieser explizit gezeigt wird. Was mit Musik und Tanz beginnt, wird sukzessive von einer düsteren Stimmung überlagert.

Ein hinreißender Flamenco verwandelt sich mehr und mehr in Schussgewitter, aus Instrumenten werden Waffen. Voller Poesie verzaubern die Schauspieler ihre Zuschauer und überzeugen die Jurorinnen und Juroren durch eine gelungene Synthese von Musikalität, präziser Spielkunst und innovativen Einfällen. Ebenso überraschende wie verstörende Bilder entstehen, als beispielsweise die nackte Carla Wierer als Spanferkel geschlachtet werden soll oder Ralf Reichard ein mysteriöses Feuerwerk entzündet. Das Cargo Theater zeigt, was ein Bühnenspiel leisten kann: Es verlockt den Zuschauer, mit allen Sinnen zu genießen, und fordert ihn gleichzeitig auf, das Gesehene gründlich zu überdenken.

Auch in einem weiteren Beitrag sind die Schrecken des Krieges präsent. Das Solo "Ich werde nicht hassen" gewann den Publikumspreis. Das Stück behandelt die Lebensreise des palästinensischen Arztes Izzeldin Abuelaish zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Der Schauspieler Mohammad-Ali Behboudi vom Theaterhaus Stuttgart entführt die Zuschauer in die von großen und kleinen Sorgen erfüllte Alltagswelt der Familie Abuleaish mitten im Gazastreifen. Aber er zeigt auch, wie ein leidgeprüfter Mensch den Hass überwinden und zu Verständigung und Versöhnung aufrufen kann. Eindrucksvoll wirbt der einfühlsame Darsteller für eine friedvolle Lösung zwischen Israel und Palästina und fordert, was eigentlich selbstverständlich sein sollte: "Es ist Zeit sich hinzusetzen und endlich miteinander zu reden."

Einen besonderen Beitrag lieferte das "aktionstheater ensemble" (Wien) mit "Immersion. Wir verschwinden". Unter der Regie von Martin Gruber thematisiert es humorvoll Kommunikations- und Identitätsprobleme in Zeiten der medialen Selbstdarstellung. Im Zwiespalt von Egozentrik und Sehnsucht nach Nähe verlieren sich die einzelnen Schauspieler in ihren Geschichten und vergessen völlig, auf die anderen einzugehen. Das Changieren zwischen Ich-Bezogenheit und gleichzeitigem Bewusstwerden der eigenen Bedeutungslosigkeit, das die Akteure mühelos darstellen, belustigt und verstört zugleich. Dass nebenbei in der Inszenierung eine ironische Reflexion der eigenen Theaterarbeit nicht fehlt, verdient eine besondere Würdigung.

Veranstaltungsorte der Theatertage waren der Karlstorbahnhof und das Theater im Romanischen Keller. Insgesamt kamen 1500 Zuschauer zu den bestens besuchten Vorstellungen.

Info: Die Autorinnen dieses Beitrags waren Mitglieder der Jury.